“Artık yeter!”

ESVET TÜRKOĞLU

MGTC’yi ziyaret ederek üreticilerin sorunlarını sert sözlerle dile getiren Malatya Ziraat Odaları İl Koordinasyonu Başkanı Yunus Kılınç, bıçağın artık kemiğe dayandığını dile getirdi. Kılınç, “Bir torba gübre 700-800 TL, bir ton gübreye 15 bin TL para vereceksin, üretim yapacaksın, Tarım Kredi ile Ziraat Bankası’nda icralık duruma düşeceksin ve stokçuyla ticaretçiyi doyuracaksın. Biz üretici olarak yıllardır bunları doyuramadık, doyuramıyoruz. Biz artık yeter diyoruz. Artık hükümet çiftçinin sesini duysun. Artık bazı politikalar çöktü, bunları tekrar ele almaları lazım” dedi.

Malatya Ziraat Odaları İl Koordinasyonu Başkanı Yunus Kılınç ve beraberindeki oda başkanları dün Malatya Gazeteciler ve Televizyoncular Cemiyeti’ni (MGTC) ziyaret ederek, Başkan Yardımcısı Aziz Yiğit ve cemiyet üyeleriyle bir araya geldiler. Önemli açıklamaların yapıldığı ziyarette ev sahibi olarak ilk sözü MGTC Başkan Yardımcısı Aziz Yiğit aldı.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Yiğit, çiftçilerin, üreticilerin sorunlarının ne denli büyük olduğunu bildiklerini söyledi.

“GİRDİ MALİYETLERİMİZ ÇOK YÜKSELDİ”

Pancar üreticilerinin PANKOBİRLİK’e borçlu olduğunu dile getiren Malatya Ziraat Odaları İl Koordinasyonu Başkanı Yunus Kılınç ise, “Şimdi Malatya Şeker Fabrikası Pancar Alım Kampanyası’nı başlattı, ama üreticimiz, 6 aydır güneşin altında yanmış, bir torba gübreyi 850, mazotu 25 liraya alıp kullanmış, pancarını teslim edecek ama kaç lira alacağını hala bilmiyor. Sayın Cumhurbaşkanımız geçen yıl bu mevsimde şeker pancarının fiyatını 42 liradan açıkladı. Bu fiyat açıklandığı zaman şekerin kilosu piyasada 4,5 liraydı. Bu da onda birine tekabül eder. Bu onda biri biz bu yıl da istiyoruz. Bu yıl bir kilo toz şeker 25 TL’ye satılıyor, üretici olarak Cumhurbaşkanımızdan 2,5 TL açıklanmasını bekliyoruz. Çünkü girdi maliyetlerimiz çok yükseldi. Bugün üreticimiz tohumundan tutun da gübresinden, mazotundan, ilacından, sulama borusuna kadar her şeyde PANKOBİRLİK’e borçlu. Ve bu ürünü teslim ettikten sonra PANKOBİRLİK bu parayı kesecek, eğer kalan para olursa üreticiye verecek. Ve bu parayı da önümüzdeki yılın mart ayında. İşte biz üreticimizin bu şartlarda üretime devam etmesinin mümkün olmadığını söylüyoruz” şeklinde konuştu.

“CUMHURBAŞKANIMIZIN MÜJDE VERMESİNİ BEKLİYORUZ”

Besicilerin, hayvan sahiplerinin zor durumda olduğunu söyleyen Kılınç, “Burada Sayın Cumhurbaşkanımıza çok büyük bir görev düşüyor ve üreticimize bir müjde vermesini bekliyoruz. Sayın Cumhurbaşkanım size gelen hesaplamalar nasıl bilemiyorum, ama biz üretici olarak bunu açıklıkla ifade etmek istiyoruz ki, üreticimiz gübre, mazot fiyatları ve girdi maliyetlerinin altında eziliyor. Adeta geçmişteki ekonomi bakanlarımızın IMF’ye gidip, avucunu açtıkları gibi bugün üreticimiz de banka kapılarında Tarım Kredi Kooperatiflerinin, PANKOBİRLİK’in kapısında gözlerini kapatıp, avuçlarını açıyor. Bir an önce yapmış olduğunuz uygulamalardan birincisi hayvan sahiplerine arpa yardımının bir an önce yapılmasını istiyoruz. Çünkü besiciler, hayvan sahipleri şu anda zor durumdalar” diye konuştu.

“PEKİ, BUNU ÜRETİCİ Mİ YAPTI?”

“Kayısı ticareti yapılan Malatya’mızda çok hemşerimiz, çok değerli arkadaşlarımız var” diyen Kılınç, şunları kaydetti:

“Sonuçta ihracatı yapan kişi sayısı bir elin parmakları kadardır. İhracatı yapan bunlar ve bir araya gelip çay,kahve içip bu fiyatları nasıl düşüreceklerini uygulayan kişilerde onlar. Şimdi, bir ürün üretiyoruz ama buradan dünyada 115 ülkeye kayısı ihracatı yapıyoruz. Bunu yapan kişilerin yani burada üreticiyi düşünerek bu fiyat istikrarını göz önünde tutmaları lazım. Fırsatçılık iyi bir şey değil. Geçen sene 4,5 TL’ye aldığımız toz şeker, bugün 25 TL. Peki, bunu üretici mi yaptı? Üretici 42-43 kuruşa pancarı teslim etmedi mi? Bunun küspesinin tonunu 300 liraya üreticimize tekrar vermediler mi? Yani burada biz konuşurken üretici, çiftçi hiçbir şey bilmiyor mu zannediyorlar yani biz 10’da 1 para istiyoruz biz diyoruz ki 25 TL olmuş toz şeker kampanyayı başlattınız bize de vereceksiniz kardeşim 10’da 1’ini. İnsan Allah’tan korkar, 6 ay güneşin önünde yanan üretici onun çapasını, suyunu, gübresini, sürümünü, ekimini yapan üretici bugün teslim edecek ondan sonra stokçular götürecek bu millete şekeri 25 liradan yedirecek. Yok, böyle bir dünya artık herkes kendine gelsin. Biz artık taşıyamıyoruz, biz artık bu şekilde üretim yapamıyoruz. Bir torba gübre 700-800 TL, bir ton gübreye 15 bin TL para vereceksin, üretim yapacaksın, Tarım Kredi ile icralık duruma düşeceksin, Ziraat Bankası’nda icralık duruma düşeceksin ve stokçuyla ticaretçiyi doyuracaksın. Biz üretici olarak yıllardır bunları doyuramadık, doyuramıyoruz. Biz yeter diyoruz. Artık hükümet çiftçinin sesini duysun. Artık bazı politikalar çökmüş bunları tekrar ele almaları lazım.”

“BİZ BU ÜLKENİN SAHİBİYİZ”

Vatanın toprak olduğunu, bu toprağın tapusunun da çiftçinin cebinde bulunduğunu ifade eden Kılınç, “Tarım ve Orman Bakanlığı ‘bu kadar ürün üretin dünyada kriz var’ diye biz üretirken bunu nereye satacağımızın hesabını hiç kimse yapmıyor mu? Yani bu üretici bunu hak etti mi? Köylü bu milletin efendisi değil mi? Efendi olduğu için de susuyor değil mi? Ama bir yere kadar bıçak kemiğe dayandı artık biz istiyoruz ki vatandaşımıza ürettiğimiz ucuz verilsin, vatandaşımız faydalansın, devletimiz faydalansın. Biz bu ülkenin sahibiyiz. Vatan topraktır, toprağın tapusu da çiftçinin cebindedir. Bu memleketin esas sahibi çiftçilerdir. Ama bizim bu karda da üstümüze gelerek herkesin keyfini çiftçinin sırtında götürmesini de artık tahammül edemiyoruz, bu konuda basının huzurunda tüm yetkililere sesleniyoruz. Artık yeter, bu şekil mümkün değil! Et üreticisi, pancar üreticisi, fındık üreticisi, mısır üreticisi mağdur ya biz kaç paraya veriyoruz onlar kaç paraya satıyor. Marketin rafına koymakla 8 kat fiyat artışı yapanlara sesleniyorum hiç vicdanınız yok mu? Bu çiftçi kavunu, karpuzu size tarlada 50 kuruşa, bir TL’ye vermiyor mu? Siz niye tüketiciye 10 liraya satıyorsunuz. Helal mi bu, İslam ülkesinde bunların yaşanması doğru mu? Bir an önce çözüm bulunmasını, tarımın girdi maliyetlerinin düşürülmesini eğer üretim lazım değilse de sayın üretici üretimi bırak, biz artık istemiyoruz demelerini istiyoruz” söyleminde bulundu.