Artık bu soygunu bitirin

Geçen hafta araç muayeneleri ile ilgili adeta yapılan soygunu köşemde belirtmiştim. Bu hafta ise yine araçlarımız üzerinden yapılan bir diğer soygundan bahsetmek istiyorum. Araç sigortalarının son zamanda yapılan zamlarla birlikte aşırı fahiş fiyatlara yükseldiğini biliyor musunuz?

Son 2 yıl içerisinde hayatımız da birçok şeye biliyorsunuz ki zam geldi. Düşünsenize aracınıza durduğu yerde bir yılda en az 10 bin TL para gidiyor. Araç sigortasını yenileme vakti gelen birçok vatandaş aracımı satsam mı düşüncesine kapılıyor. Ya da sigorta için bu ücreti vermek adına borç yapıp kredi çekip bu fahiş fiyatlara mecbur bırakılıyor.

Yazıktır günahtır. Kim veya kimler ne yapmaya çalışıyor. Devlet bu konuda neden bir adım atmıyor? Sigorta şirketleri bu konu ile ilgili neden ses çıkarmıyor? Bu işten kimin veya kimlerin karı var? Vatandaşın mağduriyeti görülmüyor mu? Akıllarda bunlar gibi yüzlerce soru var. Vatandaşın yüksek gelen ve mecbur bırakılan bu ücreti ödemek için taksitlendirme yapmayı düşünürken kredi kartı taksitlerinin de kalktığını öğrenince eli ayağı bağlandı. Bu kez yaptırmamayı düşünen vatandaş karşısına sigortasını yaptırmadığı aracın her bir ayı için yüzde faiz gibi bir sorunla karşılaşmaya başladı. Yani kısacası vatandaş mağdurda olsa bu ücreti öyle ya da böyle yıllık ödemek zorunda.

Vatandaşın sorunu bitmez diye düşünülebilir. Ama tamamen çağ dışı bir düşünce olmuş olur. Devletimiz elbette ki her daim vatandaşın yanındadır. Yapılan bu soyguna da artık dur demeli. Devlet yetkililerimiz ile sigorta şirketleri arasında yeni bir protokol hazırlanılarak vatandaşı mağdur eden değil hem devletimizin hem vatandaşımızın hem de sigorta şirketlerinin yararına olabilecek yeni bir protokol oluşturulabilir. Bu mağduriyet devletin el atması ve sigorta şirketlerinin vicdanları ile birlikte kolayca çözülebilecek bir konu. Kimseyi galeyana getirmek istemiyorum ama böyle giderse kısa zaman içerisinde vatandaşın koyacağı tepki gündeme oturur. Kolayca çözülebilecek bir konunun ülke gündeminde yer bulması Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak hepimizi sanırım üzer. Artık bu soygunu bitirin.