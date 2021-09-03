Artan Kiralar Öğrencileri İsyan Ettirdi!

Yüz yüze eğitim kararının alınmasının ardından ev, apart ve yurt fiyatlarında artış yaşandı. barınma ihtiyaçlarını karşılamak için ev arayışına giren üniversite öğrencilerini kiralardaki artış sıkıntıya soktu. Emlakçılar ise Malatya genelinde kiralık evlerin yetersiz olduğunu söylüyor.

Emlakçı Uğur İlter, kira fiyatlarının öğrenci bütçesine uygun olmadığını söyleyerek, “Malatya’da çok kiralık evde yok. Müşteri çok var ama kiralık yer yok. Ev kiralarımız yerine ve semtine göre değişiklik gösteriyor. Kiralar bin lira veya bin 200 lira seyrinde değişiyor.Ev kiraları yüksek biraz öğrenci bütçesini zorlayabilir” açıklamasında bulundu.

Malatya’da ev sahiplerinin öğrenciye ev vermek istemediklerini belirten Uğur İlter, “Ev kiraları yüksek biraz öğrenci bütçesini zorlayabilir. Zaten Malatya’daki ev sahipleri öğrenciye ev verme taraftarı olmuyor. Çünkü bazı öğrenciler evleri oldukça kirli bırakabiliyor. Ya da kira ödeme noktasında güçlük çektikleri için ev sahipleri öğrencilere pek de ev vermek istemiyorlar. Zaten şu anda piyasada evler gerçekten pahalı, o nedenle öğrenciler ev ararken zorlanabilirler. O nedenle öğrenciler geldiğinde nasıl olacak bilemiyorum” dedi.

Malatya genelinde kiralık ev sıkıntısının yaşandığını dile getiren İlter, “Şu anda Malatya’da çok kiralık evde yok. Müşteri çok var ama kiralık yer yok. Ev kiralarımız yerine ve semtine göre değişiklik gösteriyor. Kiralar bin lira veya bin 200 lira seyrinde değişiyor. Elimizde bir tane eşyalı daire var, eğer öğrenci bulabilirsek kiralamayı düşünüyoruz. Evin fiyatı bin 200 TL ve ev dayalı döşelidir. İsterlerse 2 kişi oturup kirayı iki kişide ödeyebilir. Ama bin liranın aşağısında ev bulmaları biraz zor” sözlerini kaydetti.

“Bizim için yüz yüze eğitimin başlaması iyi oldu. Çünkü uzun zamandır öğrenciler gelemiyordu” diyen İlter, sözlerine şöyle devam etti:

“Yani bizim piyasamıza olumlu yansıyacaktır. Önceleri de öğrencilerin ev bulması zordu. Çünkü toplumumuzda bir algı var. ‘Öğrenci kirayı ödemez ya da eve zarar verir’ bu gibi kalıplar yüzünden öğrenciler ev bulmada bazı sıkıntılar çekiyor. Öğrencilerden istirhamım Malatya’nın yabancısıysa mutlaka bir emlakçıya danışsınlar ve emlakçıları da araştırsınlar. Çünkü bazı emlakçılar maalesef fırsatçılık yapabiliyor. Bu da bizim sektöre olan güvene zarar veriyor.”

ŞÜKRAN MALKOÇ