Arslantepe’yi dünya tanıyacak

UNESCO Dünya Kültür Mirası Kalıcı Listesi’nde yer alan Arslantepe’yle ilgili ilk önemli faaliyet olan ‘Melita’dan Malatya’ya Kültür ve Sanat Günleri Arslantepe Buluşması’ etkinliği, höyüğün dünya tarafından bilinmesi, tanınması ve araştırılmasını sağlayacak. Bu kapsamda düzenlenen panel, söyleşi ve defile Arslantepe Höyüğü’nün sadece Malatya ve Türkiye için değil, dünya tarihi içinde ne kadar büyük öneme sahip olduğunu gösteriyor ancak yapılması gereken birçok çalışmanın da olduğu gerçeğini de ortaya koyuyor. Etkinlik kapsamında gerçekleştirilen panelde konuşan Arslantepe Höyüğü Kazı Heyet Başkanı Doç. Dr. Francisco Balossi Restelli, “30-40 senedir hiçbir şey değişmedi, aynı kaldı. 3 dilde sergimiz var. En büyük iki eksiğimiz var, bugünden onu projelendirmek gerekiyor. Bunun ilki çevre. Arslantepe’nin bölge çok yetiş ve iyi, ona çok iyi bakmak gerekiyor. En son müze, Malatya müzesinde Arslantepe’den gelen 5 binden fazla buluntular var ama müze çok küçük ve buluntular depoda yer alıyor. Malatya’ya gelecek senelerde yeni bir müzeyi beraber yapacağız” diyor.

BELGİZAR ABİRİ ŞİMŞEK

UNESCO Dünya Kültür Mirası Kalıcı Listesine kaydedilen Arslantepe Höyüğü, kalıcı listeye girdiği tarihten bugüne binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlıyor. UNESCO’nun kalıcı listeye almasının ardından bütün dikkatleri üzerine çeken Arslantepe, son günlerde dünyaya kendisini tanıtıyor.

Arslantepe Höyüğü’nün dünya tarafından en iyi şekilde tanınması amacıyla Malatya Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliği ve öncülüğünde Kültür ve Turizm Bakanlığı, Malatya Valiliği, Battalgazi Belediyesi, Yeşilyurt Belediyesi, İnönü Üniversitesi, Turgut Özal Üniversitesi, Tarihi Kentler Birliği, Fırat Kalkınma Ajansı ve UNESCO Türkiye Milli Komisyonu tarafından önemli bir etkinliğe imza atıldı. Bu kapsamda düzenlenen Melita’dan Malatya’ya Kültür ve Sanat Günleri Arslantepe Buluşması’ etkinliği kapsamında Arslantepe, detaylı bir şekilde ele alınırken, daha çok dikkat çekmeye başladı.

“Arslantepe’nin tarihi, çok uzun bir tarih”

Uzun bir süre Prof. Dr. Marcella Frangipane’nin asistanlığını yaptıktan sonra 2020’den buyana Arslantepe Höyüğü’nün Kazı Heyeti Başkanlığı görevini yürüten Doç. Dr. Francisco Balossi Restelli, Arslantepe’deki çalışmaları titiz bir şekilde yürütüyor. Arslantepe’nin UNESCO Dünya Kültür Mirası Kalıcı Listesi’ne alınmasının ardından sorumluluğu daha da artan Restelli, Arslantepe’nin çok uzun bir hayat ve yerleşim yerine sahip olduğunu kaydetti.

Melita’dan Malatya’ya Kültür ve Sanat Günleri Arslantepe Buluşması’ etkinliği kapsamında düzenlenen panelde konuşan Restelli, Arslantepe’nin tarihinin çok uzun bir tarih olduğuna vurgu yaparak, “Bu tarihi 34 bin metreküp kaldırarak, anladık. Saray bir kerpiç ve saray içinde farklı güç ve yönetim yerler var. Saray çok anıtsal bir bina. Çok uzun bir koridor, depolar, tapınaklar, karşılama avlusu, şefin taht yeri, silah odası var. Burada bulunan kılıçlar, dünyanın en eski kılıçları ve bize devletin gücünü ve askeri sistemi gösteriyorlar. Saray içerisinde bir arşiv bulduk ve bu arşiv, bürokrasinin doğuşunu gösteriyor. Duvarlarda orijinal boya ve sıva duruyor. Boyanın durumu çok iyi. Süsleme, baskı, dekorasyon duvarlarda duruyor” sözleriyle buranın önemine dikkat çekiyor.

Yeni bir müzenin yapılması ise oldukça elzem

Arslantepe Höyüğü’nün kalıcı listeye alınması bir anlamda Malatya’da birçok şeyin değişimine de vesile olacak. Bu kapsamda yeni bir müzenin yapılması ise oldukça elzem olarak görünüyor.

Arslantepe Höyüğü Kazı Heyet Başkanı Doç. Dr. Francisco Balossi Restelli, bundan sonra yapılması gereken çalışmalarla ilgili şu bilgileri verdi:

“Arkeoloji ve araştırma devam edecek ama tek o yetmiyor. Bilgi ve koruma çok önemli. Bunun için biz yetkililerle iş birliği içinde çalışıyoruz. Bu noktada üç hedefimiz var. Bu hedefler; koruma, sergi ve anlatma. Biz zaten onu yapıyoruz ama şimdi çok daha önemli oldu. Koruma çatıdan başladı. Yeni bir parça yapılacak. Koruma sisteminde her şeyi orijinal bırakıyoruz. 30-40 senedir hiçbir şey değişmedi, aynı kaldı. 3 dilde sergimiz var. En büyük iki eksiğimiz var, bugünden onu projelendirmek gerekiyor. Bunun ilki çevre. Arslantepe’nin bölge çok yetiş ve iyi, ona çok iyi bakmak gerekiyor. En son müze, Malatya müzesinde Arslantepe’den gelen 5 binden fazla buluntular var ama müze çok küçük ve buluntular depoda yer alıyor. Malatya’ya gelecek senelerde yeni bir müzeyi beraber yapacağız.”

1960’tan buyana İtalyanlar kazıya geliyor

Arslantepe, sadece Malatya ve Türkiye için değil, dünya tarihi içinde oldukça büyük bir önem arz ediyor. Bu noktada İtalyanlar, Arslantepe’de 1960’tan beri arkeologlar kazıya geliyorlar. 1961’de önce Salvatore M.Puglisi sonra da Alba Palmieri başkanlığında Roma ‘La Sapienza Üniverstesi’nde bir ekip tarafından kazı çalışmaları devam etti. Prof. Dr. Marcella Frangipane ise Arslantepe’ye bir ömrünü adayarak, UNESCO kalıcı listesine alınmasında en büyük pay sahibi oldu.

Uluslararası bir ekibin çalıştığı Arslantepe’de çok farklı disiplinler ve arkeologlar çalışıyor. Yapılan bu çalışmalar, Marcella Frangipane ve İtalya La Sapienza ekibine İtalya, Çin ve Amerika başta olmak üzere birçok ödül getirdi. Arslantepe’yi anlatan 5 kitap ile birlikte 200’den fazla makale yazıldı.

Kazı çalışmaları sürüyor

Arslantepe’de bir ay önce başlayan kazı çalışmaları kapsamında saraydan önceki tabakalarla ilgili kazılar sürüyor. M.Ö. 3600 yılına ait kerpiçten yapılmış ve çok iyi korunmuş evlerin bulunduğu kazı çalışmaları bir ay daha sürecek.

Kazı heyeti bu yılki kazılarda; Geç Kalkolitik Dönemi, saraydan önceki tabaka, Geç Hitit tabakalar ve Bizans mezarları üzerinde çalışmalar yapıyor.