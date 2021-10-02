Arslantepe’yi 16 Bin Kişi Ziyaret Etti

FERDİ DURDU

UNESCO Dünya Kültür Miras Kalıcı Listesi’ne kaydedilen Arslantepe Höyüğü, iki aylık süreçte 16 bin ziyaretçiyi ağırladı.

Yaklaşık 7 bin yıllık geçmişe sahip Arslantepe Höyüğü’ne ilgi UNESCO Dünya Kültür Miras Kalıcı Listesi’ne alınmasının ardından yoğun ilgi görmeye devam ediyor. Yeni dönem kazı çalışmaları ekim ayında sona erecek olan Arslantepe’ye yerli ve yabancı turistler akın ederken, her geçen gün ziyaretçi sayısı artıyor.

Temmuz ayında gerçekleştirilen 44. Dünya Miras Komitesi toplantısında alınan kararla, Türkiye’nin 19’uncu varlığı olarak UNESCO Dünya Miras Listesi’ne kaydedilen Arslantepe Höyüğü’nü 26 Temmuz’dan buyana 15 bin 385’i yerli 147’si yabancı olmak üzere 15 bin 532 ziyaretçinin geldiği belirtildi.

Arslantepe Höyüğü’nü 1 Ocak ile 1 Ekim tarihleri arasında 20 bin 251’i yerli, 223’ü de yabancı olmak üzere 20 bin 474 turistin ziyaret ettiği bildirildi.

Arslantepe’yi 2019 yılında 29 bin 733 yerli, 429 yabancı, 2020 yılında ise pandemi süreci nedeniyle 9 bin 415 yerli, 150 yabancı turist ziyaret etmişti.