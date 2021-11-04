Arslantepe’de UNESCO farkı

Arslantepe Höyüğü, temmuz ayında gerçekleştirilen 44. Dünya Miras Komitesi toplantısında alınan kararla, Türkiye’nin 19’uncu varlığı olarak UNESCO Dünya Miras Listesi’ne kaydedildi. Yaklaşık 7 bin yıllık geçmişe sahip Arslantepe Höyüğü’ne ilgi UNESCO Dünya Kültür Miras Kalıcı Listesi’ne alınmasının ardından daha da artarken, binlerce yerli ve yabancı turist ziyarete geldi.

FERDİ DURDU

UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alan Arslantepe Höyüğü ziyaretçi akınına uğradı. 26 Temmuz’da kalıcı listeye dahil edilen Arslantepe’yi 1 Kasım’a kadar 23 bin kişi ziyaret etti.

Anadolu topraklarının zengin tarihi kültürünü yansıtan ve Türkiye’nin 19’uncu kültür varlığı olarak temmuz atında UNESCO Dünya Mirası Listesi’ne giren Arslantepe’de geride kalan dönemde yapılan kazı çalışmalarındaki buluntular herkesi heyecanlandırdı.

KAZI ÇALIŞMALARINDA YENİ BULUNTULAR

Arslantepe Höyüğü Kazı Heyeti Başkanı Doç. Dr. Francesca Balossi Restelli ve kazı heyeti tarafından gerçekleştirilen kazı çalışmalarında; milattan önce 3 bin 600 yılına ait iki çocuk iskeletinin yanı sıra üç oda dolusu farklı seramikler, tohumlar, seramikten yapılmış bardak ve tencereler, çamurdan yapılmış dolaplar ve fırın gün yüzüne çıkarılmıştı.

Eski Tunç ve Orta Çağ, Genç Kalkolitik tabakaları ve Kuzey’de Geç Hitit Dönemlerinde yapılan çalışmalar kapsamında yeni buluntular büyük bir heyecana neden olurken, yeni dönemde yapılacak olan kazı çalışmalarının daha enteresan olacağı ifade ediliyor.

ARSLANTEPE HÖYÜĞÜ’NÜ 27 BİN 251 KİŞİ ZİYARET ETTİ

UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alan Arslantepe Höyüğü, yerli ve yabancı turistlerin büyük ilgisini çekti.

Arslantepe’yi 26 Temmuz ila 1 Kasım tarihleri arasında 22 bin 662’si yerli, 262’si yabancı olmak üzere 22 bin 924 kişi ziyaret etti.

Yaklaşık 7 bin yıllık geçmişe sahip Arslantepe Höyüğü’ne ilgi UNESCO Dünya Kültür Miras Kalıcı Listesi’ne alınmasının ardından daha da artarken; 1 Ocak-1 Kasım tarihleri arasında 26 bin 974’ü yerli, 277’si ise yabancı olmak üzere 27 bin 251 kişi ziyaret ederek, gezdi.