ARSLANTEPE ULUSLARARASI AÇIK SATRANÇ TURNUVASI BAŞLADI

Battalgazi Belediyesi, Türkiye Satranç Federasyonu (TSF) ve Malatya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü işbirliğinde bu yıl ilki düzenlenen 1. Arslantepe Uluslararası Açık Satranç Turnuvası’nın startı, Medeniyetin Kalbi Battalgazi’de verildi. 5 kategoride düzenlenen ve 21 Temmuz 2022 tarihindeki ödül töreni ile son bulacak olan turnuvaya, yurt içinden 420 sporcu, yurt dışından ise 80 sporcu katılım sağladı.

Battalgazi Belediyesi, Türkiye Satranç Federasyonu (TSF) ve Malatya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Nisan ayında imzalanan protokol çerçevesinde Medeniyetin Kalbi Battalgazi’de startı verilen 1. Arslantepe Uluslararası Açık Satranç Turnuvası, Tarihi Silahtar Mustafa Paşa Kervansarayı’nda görkemli bir açılış programı ile başladı.

UNESCO Dünya Kültür Miras Listesi’ndeki “Arslantepe Höyüğü” ismiyle bu yıl ilki düzenlenen 1. Arslantepe Uluslararası Açık Satranç Turnuvası, 7’den 70’e birçok sporcuyu ağırladı. 5 kategoride oynanan ve toplam 60 bin Lira para ödülünün olduğu turnuvaya akın eden sporcular, bir yandan büyük turnuvada dereceye girmek için kıyasıya bir yarış içine girerken, diğer yandan da tarihi dip derinliği ile birçok medeniyete ev sahipliği yapmış tarih başkenti Battalgazi’yi yakından tanıma fırsatı bulacak. Turnuvaya katılım sağlayan satranç sporcuları, birçok medeniyete ev sahipliği yapmış olan Battalgazi’yi görmekten ve Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder ile tanışmaktan duydukları memnuniyeti ifade ettiler.

Turnuvanın açılış törenine; AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, Battalgazi İlçe Kaymakamı Abdül Kadir Duran, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Malatya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Murat Kılınç, Yeşilyurt Belediyesi Başkan Yardımcısı Naci Şavata, AK Parti İl Başkan Vekili İ.Hakkı Pekel, AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Özlem Pelitoğlu, AK Parti Battalgazi İlçe Başkanı Basri Kahveci, AK Parti Battalgazi Kadın Kolları Başkanı Ebru İnanç, Malatya Gençlik ve Spor İl Müdürü Ebu Bekir Kayhan, Malatya Satranç İl Temsilcisi Cemal Gürsel Toy, Battalgazi Belediyesi Meclis üyeleri, muhtarlar, sporcular ve aileleri katıldı.

TURNUVAYA 500 SPORCU KATILDI

21 Temmuz 2022 tarihindeki ödül töreni ile son bulacak olan 1. Arslantepe Uluslararası Açık Satranç Turnuvası’na katılım ise bir hayli yoğun oldu. Bu yıl ilki düzenlenen turnuvaya, yurt içinden 420 sporcu, yurt dışından ise 80 sporcu katılım sağladı. Turnuvada, A, B, 14 – 10 ve 8 yaş altı kategorilerinde genel ve yerel sporculardan dereceye giren sporculara kupa, madalya ve toplam 60 bin liralık para ödülü verilecek. A Kategorisinde birinciye 5 bin lira, ikinciye 4 bin lira ve üçüncüye 3 bin lira, B Kategorisinde birinciye 2 bin 400 lira, ikinciye 2 bin lira, üçüncüye bin 600 lira para ödülü verilecek. 14 – 10 ve 8 yaş altı kategorilerinde ise dereceye giren ilk 6 sporcu, çeşitli para ödüllerini almaya hak kazanacak. Ayrıca her kategoride genel olarak yarışacak olan sporcular kadın sporcu, 50 yaş ve üzeri sporcu, yerel sporcu şeklinde kategorize edilerek özel ödüller verilecek.

“TURNUVANIN BÜYÜK HEYECANINI YAŞIYORUZ”

Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren Malatya Satranç İl Temsilcisi Cemal Gürsel Toy, “Bu yıl ilkini düzenlediğimiz 1. Arslantepe Uluslararası Açık Satranç Turnuva’nın yapılmasında öncülük eden başta Battalgazi Belediye Başkanımız Osman Güder’e, Türkiye Satranç Federasyonu Başkanımız Gülkız Tülay hanımefendiye ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Turnuvanın büyük heyecanı içerisindeyiz. Çok büyük bir turnuva. İnşallah bu turnuvayı Battalgazi’mizde geleneksel hale getireceğiz.”

“BAŞKANIMIZA SONSUZ TEŞEKKÜR EDİYORUM”

Battalgazi’de büyük bir organizasyonun startının verildiğini aktaran Malatya Gençlik ve Spor İl Müdürü Ebu Bekir Kayhan, “Battalgazi’nin bu tarihi mekanında kendisine yakışır bir turnuvanın startı verildi. Geleneksel hale getirmek istediğimiz turnuvanın ilk adımı atmış bulunuyoruz. Turnuvanın düzenlenmesinde büyük emeği geçen Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’e sonsuz şükranlarımı sunuyorum. Gerçekten başkanımız ilçesindeki gençleri için taşın altına elini koymaktan kaçınmıyor. Bu organizasyonla da bu kadim ilçeyi tüm dünyaya tanıtıyor” şeklinde konuştu.

“TURNUVAYI BATTALGAZİ’DE GELENEKSEL HALE GETİRECEĞİZ”

Birçok medeniyete ev sahipliği yapmış Battalgazi’de tarih ile satranç spor branşını buluştuklarını ve bu turnuvayı geleneksel hale getireceklerinin altını çizen Başkan Güder, “Uluslararası satranç turnuvamızın startını ilçemizde verdik ve böylesine büyük bir organizasyona en güzel şekilde ev sahipliği yapacağız. Malatya’mızı ulusal ve uluslararası alanda hak ettiği yere ulaştırmak için Battalgazi Belediyesi olarak çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bu çalışmalarımızı festivallerle, fuarlarla ve spor faaliyetler ile zenginleştirip Malatya’mıza katkı sunmayı amaçlıyoruz. Turnuvamıza da UNESCO Dünya Kültür Kalıcı Listesindeki Arslantepe Höyüğü’müzün adını verdik. Paydaşlarımıza teşekkür ediyoruz. İnşallah bu turnuvamızı ilçemizde geleneksel hale getirmek istiyoruz. Satrancın daha geniş tabakalara yayılması, özellikle de gençler ve çocuklar arasında yaygınlaşması için Battalgazi Belediyesi olarak elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Turnuvaya gösterilen ilgi ve alaka bizleri mutlu etti. Sporcularımız aileleri ile katılmış. Turnuva ile sporcularımız hem yarışacak hem de aileleri ile ilçemizi yakından tanıma fırsatı bulacak. Bu tür organizasyonlarla Battalgazi’mizi ve Malatya’mızı uluslararasında tanıtma imkanı buluyoruz. Sporcu arkadaşlarımıza başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.

“BATTALGAZİ MARKA OLMA YOLUNDA İLERLİYOR”

Battalgazi ilçesinin marka olma yolunda emin adımlarla ilerlediğini kaydeden Battalgazi İlçe Kaymakamı Abdül Kadir Duran, “Tarihi dip derinliği ile ön plana çıkan medeniyetlerin beşiği Battalgazi ilçesi, yapılan organizasyonlarla marka değeri olma yolunda ilerliyor. Bu organizasyonların baş kahramanı da Battalgazi Belediyesidir. Battalgazi Belediyemiz gerçekten bu konuda ciddi çalışmalar yapıyor. Kaymakamlık olarak yer yer kendilerine de destekler veriyoruz. Bugün düzenlenen bu turnuvada bu ciddi çalışmalardan bir tanesi. Çok güzel bir organizasyon ve emeği geçen Battalgazi Belediyemize ve paydaşlarına teşekkür ediyorum. İlçemizin tanıtımına ciddi katkılar sunacağından şüphem yoktur” diye konuştu.

“MALATYA TURİZMİ AÇISINDAN ÖNEMLİ BİR TURNUVA”

Malatya’da turizminin gelişimi noktasında Battalgazi Belediyesi’nin ciddi katkılar sunduğunu aktaran AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, “Her ilin kendine ait kültürel bir kimliği var. Malatya’mızın merkezi konumundaki Battalgazi ilçemizde medeniyetlerin kalbi konumunda. Her bir karesiyle tarih kokan bu kadim ilçemiz, Malatya turizminin gelişmesinde de önemli bir rol oynuyor. Battalgazi Belediyemizde bu anlama ciddi katkılar sunuyor ve sunmaya da devam ediyor. Özellikle Belediye Başkanımız ve kaymakamımız, bu anlamda güzel bir vizyon ortaya koyuyorlar. Teşekkür ediyoruz. Bugünde uluslararası bir turnuvaya imza atılıyor. Çok güzel ve takdire şayan bir organizasyon. Her yaştan ve her ülkeden sporcular, bu güzel organizasyona katılma fırsatı bulabilmiş. Bu tür turnuvalar ile Malatya’yı yakından tanıtma fırsatı da buluyoruz. Bu güzel organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Sporcu arkadaşlarımıza başarılar diliyorum” dedi. (Bülten)