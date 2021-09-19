Arslantepe Defilesinde Z Kuşağı İzi

Melita’dan Malatya’ya Kültür ve Sanat Günleri Arslantepe Buluşmaları ve Malatya’nın fethinin 920. yılı kutlamaları kapsamında ‘Tarihin Işığında Arslantepe 3 Defilesi’ Yeni Kongre ve Fuar Merkezinde yapıldı.

17-18-19 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilen etkinlikler kapsamında moda tasarımcısı Ahmet Giray Yılmaz’ın eşliğinde ‘Tarihin Işığında Arslantepe 3 Defilesi’ sergilendi. 10 modelin yer aldığı ve 21 kreasyondan oluşan eserlerin bulunduğu defile, izleyenler tarafından büyük beğeni topladı. Defilede ayrıca Arslantepe’de yapılan kazılardan çıkarılan eserlerin replikaları da sergilendi.

Yoğun katılımın olduğu defileyi, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, Yabancı ülke diplomatları, MHP MYK Üyesi Eyüp Gönültaş, AK Parti Kadın Kolları Malatya İl Başkanı Özlem Pelitoğlu, festival kapsamında Malatya’ya gelen ulusal ve uluslararası akademisyenler, sanatçılar, modacılarda takip etti.

DEFİLEMİZDEKİ KREASYONLAR Z KUŞAĞINA UYGUN KOLEKSİYONLAR

‘Tarihin ışığında Arslantepe 3 Defilesi’ koleksiyonunu hazırlayan moda tasarımcısı Ahmet Giray Yılmaz, defile ile ilgili yaptığı açıklamada, “ Koleksiyonumuzun ilki 2015 yılında yaptık. Arslantepe Höyüğü önemli bir bölge. Dünya tarihi için özel bir yeri var. Bu nedenle koleksiyonda çok önemli bir yere sahip. Özellikle Başkanımız Malatya’da yapılan kültür sanat etkinliklerinde bizim önderimiz ve bizi cesaretlendiren biri. 2015 yılından önce höyükten çıkan figürlerin modayla birleştirilmesi konusunda görüştüğümüzde kendisi ‘Tarihin Işığında Moda’ ismini koymuştu. Kendisi defilemizin isim babasıdır. Koleksiyonumuz zor bir koleksiyondur ama başkanımız bizi cesaretlendirdi. Bunu herhangi bir koleksiyon gibi değerlendirmemek lazım çünkü özel, belli bir alana mal olmuş ve özenle çalışmak lazım. Bu anlamda biz başkanımızın çok desteğini gördük. Bir önceki koleksiyonumuzla bu yıl yaptığımız koleksiyonumuzun farkı var. Bir önceki koleksiyonumuz daha sürüel bir koleksiyondu. Bu yılki koleksiyonumuz ise daha ticari bir koleksiyon. Z kuşağına yönelik bir koleksiyon. Bir önceki daha sanat eseri gibiydi. Bu yıl yaptığımız defilemizdeki kostümlerde sanat eseri ama Z kuşağına yönelikti. Özellikle çantalar, ayakkabılar, şapkalar günlük kullanımda yerini alıyor. Başkanımıza kültürel ve sanatsal önderliğinde sanatçılara verdiği desteklerden dolayı teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Malatya’da Malatyalı moda tasarımcısı Ahmet Giray Yılmaz’ın denim kumaşlarla güzel bir koleksiyonu defilede sunduğunu dile getiren Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan,”Arslantepe buluşmalarının isimlendirilmesindeki temel esas, bilindiği gibi UNESCO tarafından Arslantepe Türkiye’de yer alan 19’uncu kültür mirası olarak kalıcı listeye giren bir yer oldu. Tabi Arslantepe’nin tescillenmesi yetmiyor. Bunun devam ettirilebilmesi ve sürdürülebilmesi gerekiyor. Yaptığımız etkinliklerle bunu devam ettirmemiz ve topluma tarihi ve kültürü sevdirmek gibi bir sorumluluğumuz var.

DEFİLEYLE BİR ANLAMDA TARİHE YOLCULUK YAPIYORUZ

Defileyi takip eden AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci ise, “Melita’dan Malatya’ya Tarihin Işığında Arslantepe 3 Defilesi gerçekten de bir anlamıyla da tarihte bir yolculuk oluyor. Yapılan defile Arslantepe’nin tanıtılması noktasında önemli” açıklamasında bulundu.

(Haber Merkezi)

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