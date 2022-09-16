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Anasayfa / Gündem / ARSLANTEPE BULUŞMASI BAŞLIYOR

ARSLANTEPE BULUŞMASI BAŞLIYOR

ARSLANTEPE BULUŞMASI BAŞLIYOR
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ARSLANTEPE BULUŞMASI BAŞLIYOR

17-20 Eylül 2022 tarihleri arasında düzenlenecek olan ‘Uluslararası Melita’dan Malatya’ya Arslantepe Buluşması’ 17 Eylül Cumartesi günü saat 09.30’da Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenecek törenle başlayacak.

Bu yıl 2’ncisi düzenlenecek olan ‘Uluslararası Melita’dan Malatya’ya Arslantepe Buluşması birçok sanat etkinliklerini sanatseverlerle buluşturmaya hazırlanıyor. Tarih, kültür, sanat, arkeoloji, turizm, gastronomi ve moda etkinliklerinin yapılacağı Arslantepe Buluşmaları gerçekleştirilecek olan açılış programının ardından ‘Arslantepe Höyüğü’nün UNESCO Yolculuğu ve Malatya Tarihi’ konulu panelle devam edecek. (Bülten)

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