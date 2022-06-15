Arslan: Kaç kişi toplanacağımız daha belli değil

Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Cihat Arslan, yeni sezonla ilgili tüm planları yaptıklarını ancak başkanlık seçimini beklemeye başladıklarısın söyledi. Arslan, “Toplanma süremiz belli. Toplanacağımız gün belli. Ama kaç kişi toplanacağımız daha belli değil” dedi.

ÖMER ALİ DELİBAŞ

TFF 1. Lig’de yer almaya hazırlanan Yeni Malatyaspor ile bir yıllık daha mukavelesi bulunan teknik direktör Cihat Arslan, takımdaki son durumla ilgili Busabah Gazetesi’ne değerlendirmelerde bulundu. Sarı kırmızılı kulüpte göreve geldiği haftadan itibaren sezona sonuna kadar olan kısmı öncelikle değerlendiren Cihat Arslan, Geldiğimiz süreçte aslında yetenekli bir takımımız vardı. Ama yeterli antrenmana çıkılmamıştı. Dayanıklılık ve kuvvet olarak yeterli yüklemeler yapılmamıştı. Motivasyonla ve farklı antrenman modelleriyle takımı ayakta tutmaya çalıştık. İçerdeki huzursuzluğu gidermeye de çalıştık. Bunlar kolay değildi. Geldikten sonraki haftalarda oynanan Altay maçını kazanabilseydik, belki şehirle bütünleşerek imkansızı başarabilirdik. Altay maçının ardından milli arada ödeme dengesizliğinden dolayı oyuncular pes etmeye başladı. Gaziantep ile hazırlık maçı planlamıştık. Yeterli oyuncu sayısına ulaşamadığımızdan dolayı iptal etmek zorunda kaldık. O milli maç arasından sonra takım dağılma sürecine girdi. Milli arada toparlanır diye ümit ettiğimiz takım tam tersine kan kaybetmeye başladı. Her hafta oyuncularımız gitti. Bu kötü psikolojiydi. Tabi biz Malatya’nın kendi çocuklarıyla ayakta kalmaya çalıştık” sözleriyle lig bitene kadar takımdan ayrılmayan ve altyapıdan gelen oyunculara teşekkür ettiğini ifade etti.

“SEZON BİTSİN DİYE DUA ETTİK”

Sezonun son maçı olan Fenerbahçe karşısında alınan mağlubiyetin ağır olduğunu kaydeden Arslan, “Geride kalan diğer karşılaşmalarda sahada duruş olarak Malayaspor’u iyi temsil ettiğimizi düşünüyorum. Evet mağlubiyet olarak bakıldığında kötü sonuçlar var. Ama onlar kaçınılmazdı. 3 tane maçı 20. dakikada kırmızı kartla 10 kişi oynamaya başladık. Konyaspor, Alanyapspor diğeri de Fenerbahçe. Bunlar çok ağır maçlardı. Yine de takımın yüzünün akıyla çıktığı maçlar oldu. Hele de ligin sonlarına doğru sezon bitsin diye dua ettik” ifadelerini kullandı.

“KAÇ KİŞİ TOPLANACAĞIMIZ DAHA BELLİ DEĞİL”

Arslan, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’a kulübü ziyareti esnasında, yeni sezon yapılanmasıyla ilgili rapor sunduğunu belirterek, “3 tane plan üzerinde fikir alışverişi yaptık. Birincisi transferin açılması, ikinci transfer açılamazsa elimizdekilerin mevcut durumu, üçüncüsü oyuncu satışından gelecek gelirlerle beraber kulübün tekrar yapılanmasıyla ilgili. Sezon başı başlamasıyla ilgili planlarımızı da sunduk. Bunları daha önce Başkan Adil Gevrek ile de paylaştık. Toplanma süremiz belli. Toplanacağımız gün belli. Ama kaç kişi toplanacağımız daha belli değil” diye konuştu.

“ADİL BEY DEVAM ETMELİ”

26 Haziran’da yapılacak olan seçimli genel kurulda başkanlığa devam edip etmeyeceği netleşmeyen Adil Gevrek ile 2 buçuk aydır görüşmediğini de paylaşan Arslan, Adil Gevrek’in başkanlığa devam etmesi taraftarı olduğunu söyledi. Gevrek’in ligi ve takımı iyi tanıdığını aktaran Arslan, “İyi ya da kötü yapılan bütün işleyişi bildiği için kritik geçiş sürecini daha iyi yönetebileceğini düşünüyorum. Sonuç olarak başka adaylar olur başka adaylar gelir. Delegelerin ve halkın iradesine sonuna kadar saygılıyız. Malatyaspor için hayırlısı olsun” sözleriyle konuşmasını tamamladı.