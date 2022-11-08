Arslan: Gelen teklifler var

Spor Toto 1. Lig ekibi Yeni Malatyaspor’un eski teknik direktörü Cihat Arslan, kendisine gelen teklifler olduğunu ancak bir süre takım çalıştırmayı düşünmediğini söyledi.

Teknik Direktör Cihat Arslan, Bol’ca Futbol’un konuğu oldu. Arslan, yurt içi ve yurt dışından bazı kulüplerden teklifler aldığını ancak bir süre dinlenmek istediğini söyledi.

Bol’ca Futbol’a bu hafta Yeni Malatyaspor ile yolları ayrılan Teknik Direktör Cihat Arslan konuk oldu. Arslan, göreve başladığı dönemde yaşadığı sıkıntıları, “Geçen sene göreve geldiğimde, bu sezonu planlamak için gelmiştim. Ben Ankara’dan Malatya’ya giderken yönetimin istifa ettiğini öğrendim. Kulübe gidince de genç oyuncular geldi, ama yönetim yok, kimse yok. Ama ben takımı ortada bırakmak istemedim. Çünkü takımların oluşması kolay değil ama yok olması çok kolay. Ben de bunu engellemek istedim. Bunun karşılığında maddi olmasa da manevi olarak mutluyum. Biz de zamanında bu dönemlerden geçtik. Gencecik futbol oynamak isteyen çocuklar var. 12 oyuncuyu profesyonel yaptım. Takımların içinde insanlar var. Sadece bir kulüp olarak görmemek lazım. Takımı düşünürken sadece teknik, taktik değil, kulüp personelinin durumunu da düşünüyorsunuz. Ben de o yüzden takımı yarı yolda bırakmadığım için kendimi mutlu hissediyorum” cümleleriyle anlattı..

Kariyer hedeflerine ilişkin ise Arslan, “Hayır diyememe sıkıntım var. Birisi ya da bir kulüp yardım istediği zaman ona kayıtsız kalamıyorum. Yurt içi ve yurt dışından kulüplerden teklif aldım. Ama bir süre dinlenmek istiyorum” diye konuştu.