Arslan, Cihat ilan etti!

“Ringi terk etmeyeceğiz”

Takımın başında çıktığı ilk maç olan Adana Demirspor karşısında 3 puanla ayrılan Teknik Direktör Cihat Arslan, takımın geleceğinden umutlu olduğunu belirterek ligde kalma adına ellerinden gelen tüm gayreti göstereceklerini söyledi. Ringi terk etmeyeceklerini ifade eden Arslan, “Bundan sonra ligin gidişatı bize ligde kalmayı mı? Yoksa gelecek yılın planlamasını yapmayı mı gerektirir. Zamanla göreceğiz” dedi.

ÖMER ALİ DELİBAŞ

Sarı kırmızılı takımın teknik direktörü Cihat Arslan, puan farkının 12’ye çıkarak kümede kalma şansının mucizelere kalmasıyla ilgili olarak, “Biz işimize sonuna kadar devam edeceğiz. Biz bütün inancımızla idmanlarımıza devam edeceğiz. Malatyaspor için bunu yapmak zorundayız. Hırslıyız, azimliyiz bunu da takıma yansıtmaya çalışıyoruz ve yine kazanmak istiyoruz” yorumunda bulundu. Nurettin Soykan Tesisleri’nde açıklamalarda bulunan Arslan, Altay maçını kazanmak istediklerini belirterek, “Bir hocanın namusu antrenmandır. Biz antrenmanları yapmaya gayret edeceğiz, kulübü temsil etmeye çalışacağız. Kendi değerlerimizi futbol adına koruyarak mücadeleye gideceğiz” dedi.

Ligdeki puan tablosunun şuan kendilerine neyi göstereceğini bilmediklerini de ifade eden Arslan, “İşin gerçeği atılımda geride kaldık. Tamam 3 puan geldi ama rakiplerde kazandı, biz işimize sonuna kadar devam edeceğiz. Biz bütün inancımızla idmanlarımıza devam edeceğiz. Malatyaspor için bunu yapmak zorundayız. Hırslıyız, azimliyiz bunu da takıma yansıtmaya çalışıyoruz ve yine kazanmak istiyoruz. Ama bundan sonra bize neyi gerektirir ligin gidişatı bize neyi düşündürür, seneyi yapılandırmayı mı onu başarırız, bu ligde kalmayı mı onu başarırız. Her türlü başarı için buradayız. Takımımız için buradayız, Allah yardımcımız olsun” diye konuştu.

“MALATYA GEÇMİŞİ OLAN BİR ŞEHİR”

Yeni Malatyaspor camiasının çok büyük bir camia olduğunu ve Malatya’nın da futbol adına geçmişi olan bir şehir olduğunu da dile getiren Arslan, “Bizim dönemimizde Feyzullah abinin, Oktayların, Ünalların, Bünyaminlerin Malatya’sı vardı, biz deplasmana gelirdik gözümüzde muhteşem bir takım vardı sonra düştü ayağa kalktı yine Avrupa gördü, tabi bu sorumlulukla bizde hareket ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Takıma geldiği günden itibaren futbolculara örnek olmaya çalıştığını da anlatan Cihat Arslan, ilk olarak idmana kendisinin çıktığını ve tüm hazırlıkları tamamlayarak sonrasında antrenmanlara başladıklarını söyledi. Kendisindeki enerjiyi bu şekilde futbolculara da aktarmak istediğini belirten Arslan, “Değişimi insan kendinde başlatabilir. Biz kimseyi değiştiremeyiz, onlar değişmek isterse hep beraber değişiriz, hep beraber gelişiriz. Bunu burada oturtmaya çalışıyoruz” dedi. Yeni Malatyaspor’a geldiğinde üzgün ve morali bozuk bir takımı gördüğünü da ifade eden deneyimli teknik adam, “Takımın yeteneği vardı ama mağlubiyetlere alışmıştı, tabi bunu değiştirmek onların çabası ile olur. Sonrasında futbolcuların azimlerini gördükten sonra tabi ki hevesleniyorum. Örneğin Tetteh antrenmanlara bile çıkamıyordu ama son maçta çıkıp 20 dakika oynadı” şeklinde konuştu.

Bu hafta karşılaşacakları Altay maçı ile ilgili de değerlendirmelerde bulunan Arslan, “Altay’a saygı duyuyorum, yetenekliler ama eksikleri var. Bizde yetenekli takımız ama eksiklerimiz var. Bazı bölgelerde yerli oyuncu eksiğimiz olduğu zaman alternatiflere bakıyoruz. Ama eksiklere hiçbir zaman sığınmamalıyız, elimizde kim varsa onla savaşırız. Sonucunda kazanırız ya da kaybeder miyiz bilemeyiz. Ama ringi asla terk etmeyiz” diye konuştu.