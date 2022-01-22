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Anasayfa / Asayiş / Arnavutköy’de korkutan fabrika yangını

Arnavutköy’de korkutan fabrika yangını

arnavutköy’de korkutan fabrika yangını
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Arnavutköy’de plastik enjeksiyon fabrikasında yangın çıktı. Alevlerin yükseldiği fabrikada söndürme çalışmaları sürüyor.

Alınan bilgiye göre, Arnavutköy Taşoluk Mahallesi Mustafa Kemal Caddesi’nde bulunan plastik enjeksiyon fabrikasında yangın çıktı. Bin metrekarelik alanın üstüne kurulu olan 800 metrekarelik fabrikada çıkan yangına çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine Arnavurtköy, Çatalca ve Başakşehir olmak üzere çevre ilçelerden itfaiye ekipleri sevk edildi. Yan tarafında bulunan ahırdaki hayvanların yangın başlamasıyla birlikte ahırdan çıkarıldığı öğrenildi. Öte yandan fabrikanın hemen yanında bulunan gecekondunun da henüz yangının sönmemesi nedeniyle boşaltıldığı görüldü.

Polis ekipleri, ara ara küçük çaplı patlamaların olduğu yangın dolayısıyla çevrede güvenlik önlemi aldı.

Henüz neden çıktığı belirlenemeyen yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

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