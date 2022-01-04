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Anasayfa / Asayiş / Arnavutköy’de kontrolden çıkan araç yan yattı

Arnavutköy’de kontrolden çıkan araç yan yattı

arnavutköy’de kontrolden çıkan araç yan yattı
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Arnavutköy’de gece saatlerinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybederek kaldırıma çarptığı hafif ticari araç yan yattı. Yaralanan araç sürücüsü hastaneye kaldırılırken, kazaya karışan araç ise çekici ile yoldan kaldırıldı.

Kaza, dün gece saat 23.45 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre Fatih Caddesi üzerinde 34 ZH 5069 plakalı araç şoförü H.S. direksiyon hakimiyetini kaybederek kaldırıma çarptı. Çarpmanın etkisi ile araç yan yatan araç sürücü kendi imkanları ile araçtan çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sürücü H.S. hafif yaralı şekilde Arnavutköy Devlet Hastanesi’ne kaldırılırken araç çekici yardımı ile yoldan çekildi.

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