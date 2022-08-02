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Arnavutköy Malatyalılara emanet

Arnavutköy Malatyalılara emanet
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Arnavutköy Malatyalılara emanet

MEHMET KIROĞLAN

Malatyalı teknik direktör Nihat Balan’ın başından bulunduğu TFF 2. Lig ekiplerinden Arnavutköy Belediyespor, yeni sezon çalışmalarını iddialı şekilde sürdürüyor. Geride kalan sezonda play off maçlarının ardından adını bir üst lige yazdırmayı başaran Arnavutköy Belediyespor’da yönetim, takımı şampiyon yapan teknik direktör Nihat Balan ve ekibiyle yola devam kararı alarak yeni sezonda üst sıraları hedefleyen kadro kurmak için girişimlere başlamıştı. Bu doğrultuda yaptığı transferlerle kadrosunu güçlendiren İstanbul ekibi yeni sezonda üst sıralarda yer almayı amaçlıyor. Arnavutköy Belediyespor’da Nihat Balan’ın yardımcıları arasında Malatyalı antrenör Yunus Emre Eserdi de bulunuyor.

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