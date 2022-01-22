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Arkadaşını sırtından vurarak öldürüp kaçtı

arkadaşını sırtından vurarak öldürüp kaçtı
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Kocaeli’de iki arkadaş arasında başlayan tartışma cinayetle sonuçlandı. Kavga esnasında çıkan tartışmada bir kişi arkadaşını sırtından tabanca ile vurarak öldürüp kaçtı.

Olay, Gölcük ilçesine bağlı Hisareyn Karaköprü Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, 4 arkadaş akşam saatlerinde bir araya geldi. Sohbet esnasında 4 kişilik grupta iki arkadaş arasında bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma çıktı. Çıkan tartışma sonucu henüz kim olduğu öğrenilemeyen şahıs silahı ile 35 yaşındaki arkadaşı Tufan Korkmaz’a bir el ateş etti. Ardından ateş eden şahıs olay yerinden hızla kaçtı. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar sonucunda olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sırtından yaralanan Korkmaz sağlık ekiplerince Gölcük Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tufan Korkmaz yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Evde bulunan diğer 2 arkadaşı ise gözaltına alındı.

Polis olayla ilgili geniş çaplı bir soruşturma başlattı.

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