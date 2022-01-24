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Anasayfa / Asayiş / Arızalanan otobüsteki 44 yolcu kurtarıldı

Arızalanan otobüsteki 44 yolcu kurtarıldı

arızalanan otobüsteki 44 yolcu kurtarıldı
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Erzincan’ın Tercan ilçesinde kar ve tipide mahsur kalan otobüsteki 44 yolcu polis ve jandarma ekipleri tarafından kurtarıldı.

Van’dan Ankara’ya seyir halindeki Çetin Mutlu idaresindeki 31 AFK 26 plakalı yolcu otobüsü arıza nedeniyle yoğun kar yağışı ve tipide Erzurum-Erzincan kara yolunda mahsur kaldı. Otobüsteki arızayı gideremeyen şoför, polis ve jandarma ekiplerinden yardım istedi.

Kısa zamanda bölgeye gelen Tercan Bölge Trafik ve jandarma ekipleri otobüsteki arızanın sabah saatlerinde giderilebileceği bilgisi üzerine 44 yolcuyu tahliye ederek kendi araçları ile ilçe merkezinde bulunan Kredi Yurtlar Kurumu binasına taşıdı.

Bugün sabah saatlerinde otobüsün arızası giderilerek yolcular yola devam etti.

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