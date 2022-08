Arıcıları sevindiren bal rekoltesi

ESVET TÜRKOĞLU

Her kovan başı 20 kilo bal aldıklarını dile getiren Malatya Arıcılar Birliği Başkanı Ali Çolak, sezon sonunda bal rekoltesinin bin 500 ton olacağını kaydetti. Bu yılın kendileri için çok güzel bir yıl olduğunu belirten Çolak, her yıl mart ayında yayımlanan Hayvancılık Genelgesi’nin bu yıl yayımlanmadığını ifade ederek, “Biz yetkililerimizden bu genelgeyi bir an evvel yayımlanmasını istiyoruz” dedi.

Şeker fiyatlarının artmasından dolayı sezona sıkıntıyla başlayan Malatyalı arıcıların yüzü sonunda güldü. Bal üretiminin bu yıl beklentilerin üzerinde olduğuna dikkat çeken Malatya Arıcılar Birliği Başkanı Ali Çolak, BUSABAH gazetesine konuşarak önemli değerlendirmelerde bulundu.

2022 yılı arıcılık ve bal sezonun çok güzel geçtiğine dikkat çeken Çolak, bazı bölgelerde bal olmamasına rağmen Malatya geneline bakıldığında bal veriminin çok iyi olduğunu söyledi.

“Arıcılarımız bal üretimine başladı” diyen Çolak, bal üretimi tamamlandıktan sonra arıları kışa hazırlayacaklarını dile getirdi.

“ŞEKERLERİ ARILAR İÇİN KULLANACAĞIZ”

Devletin vereceği şeker desteğiyle arıları kışa hazırlayacaklarını ifade eden Çolak, “Devletimiz bu süreçte bize şeker desteğinde bulundu. Malatya’da şeker kalmadığı için Konya Ereğili’den şeker getirtiyoruz. Devletimiz düşük bir fiyatla bize şeker veriyor, biz de arıcılarımıza bu şekeri dağıtıyoruz. Üretimden sonra bu şekerleri arılarımız için kullanacağız” şeklinde konuştu.

“ÜRETTİĞİMİZ BALLAR KEKİK, KEVEN BALIDIR”

Balın sağlık açısından önemine dikkat çeken Çolak, “Biz tüketicilerimizden sadece şunu istiyoruz. Eğer bal alacaklarsa balı mutlaka üreticilerden alsınlar. Ham olan yani işlem görmemiş bal almaya gayret göstersinler. Marketlerdeki ballar işlem gören baldır. Nasıl ki, bir tüketici kasabı, manavı, berberi seçiyorsa mutlaka bir de arıcı seçsin. Bal üreticisi mutlaka güzel bal verecektir. Balımızda diastaz sayısı fazla, şeker oranı düşüktür. Ürettiğimiz ballar kekik, keven balıdır. Balın pandemi döneminde nasıl bir ilaç görevini üstlendiğini hep beraber gördük. Tüketicilerimiz mutlaka yine bala yönelmeli. Çünkü bal bir ecza deposu görevi görüyor. Dünyanın en sağlıklı insanları arıcılardır. Bu da arı ürünlerinin ne kadar sağlıklı olduğunu gösteriyor” diye konuştu.

“BİZİ TEDİRGİN EDİYOR”

Mart ayında yayımlanan Hayvancılık Genelgesi’nin hala yayımlanmadığına dikkat çeken Çolak, “Her yıl Mart ayında yayımlanan Hayvancılık Genelgesi bu yıl hala çıkmadı. Geçen yılda sekteye uğradı. Geçen yılki desteği aldık ama bu yıl da gecikti. Arıcılarımızın nasıl, nereye, ne zaman müracaat edecekleri ve kovan başına ne kadar destek alacakları hala belli olmadı. Bu da bizleri tedirgin ediyor. Arıcılarımız devamlı bizden Hayvancılık Genelgesi’nin ne zaman çıkacağını soruyorlar. Biz yetkililerimizden bu genelgeyi bir an evvel yayımlanmasını istiyoruz” açıklamasında bulundu.

“HER KOVANDAN 20 KİLO BAL ALIYORUZ”

Bu yıl tahmini bal rekoltesini de açıklayan Çolak, “Rabbim bal üretimi konusunda bu yıl bizim yüzümüzü güldürdü. İnşallah tüketicilerimiz Malatya balını tüketirler. Pandemi döneminde hiçbir arıcı etkilenmedi. Arıcılarımız koronavirüsü geçirdilerse bile belli etmediler. Hiçbir arıcımız pandemiden dolayı yaşamını yitirmedi. Yoğun bakıma düşen arıcımız bile olmadı. Bu da arı ürünlerinin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha göstermiş oldu. Rekoltemizin çok iyi olacağını düşünüyoruz. Her yıl kovan başına 5-6 kilo bal alıyorduk, bu yıl 20 kilo bal alıyoruz. Geçen yıl 600 ton balımız olmuştu, bu yıl ise bin 500 ton bal rekoltemizin olacağını tahmin ediyoruz” diye konuştu.

BİR BAL SAHTESİNDEN NASIL AYIRT EDİLİR?

“Bir balın gerçek mi yoksa sahte mi olduğunu ayırt etmemiz mümkün değil” diyen Çolak, “Çünkü tadarak, koklayarak bir balı gerçeğinden ayırt edemiyoruz. Biz bu nedenle mutlaka her tüketicinin bir arıcısı olsun diyoruz. Balın rengi, kokusu kendi yöresine uygun olduğu için tatları farklı olabilir. Ben bile bunu ayırt edemiyorum. Mutlaka test ettirilmesi gerekiyor. Donan bal en iyi baldır, kesinlikle işleme tabi tutulmasın. Bununla ilgili Bakanlığın genelgesi de var. Marketlerde donan bal olsa da alınabilir, balın üreticinin elinden tüketiciye gitmesi en mantıklısı ve en sağlıklısıdır” ifadesine yer verdi.

Bal fiyatları hakkında da konuşan Çolak, “Her şeyde fiyat artışı olduğu gibi bal fiyatları da arttı. Geçen yıl balın kilosunu biz 100 TL’ye veriyorduk. Bu yıl petek ve süzme balın kilosu 200 TL, kara kovan balı da 300 TL oldu. Bu fiyatlar makul fiyatlardır. Bir kilo baklava 250 TL ve bunu da tüketici alıyorsa, bir kilo kara kovan balı da çok değil” diye konuştu.