Arguvanspor’dan müthiş geri dönüş!

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ÖMER ALİ DELİBAŞ
TFF 3. Lig 3. Grup’ta 4. hafta karşılaşmasında Malatya Arguvanspor deplasmanda Tokat ekibi Erbaaspor ile karşı karşıya geldi. Erbaa İlçe Stadı’nda oynanan karşılaşmayı Yusuf Alper Abalı, Hilmi Göktürk İmamoğlu ve Metin Uçar hakem üçlüsü yönetti. Ligde geride kalan haftalarda rakip ağlara gol atmayı başaramayan Malatya Arguvanspor geriye düştüğü karşılaşmada 3 puanı 2 golle aldı.
Karşılaşmanın 45. dakikasında kalesinde gördüğü golle ilk yarıyı 1-0 geride kapayan mavi beyazlılar 62. dakikada Denis Meriç’in golüyle skora denge getirdi. Müsabakada eşitliği sağladıktan sonra ikinci golü bulmak için yüklenen Arguvanspor, oyuna sonradan dahil olan Avni Kürşat Özmen’in 84. dakikada kaydettiği golle sahadan 2-1 galip ayrıldı. Bu skorla ligdeki ilk galibiyetini alan Arguvanspor puanını 5’e yükselterek haftayı 10. sırada kapattı.
STAT: Erbaa İlçe
ERBAASPOR: 1.Ebuberkir Elihoş, 5.İhsan Uğur Göktaş, 6.Bayduhan Taşova (Dk.62 Emre Usta), 7.Alperen Keleş, 9.Hasan Kaşıkara (Dk.70 Eray Ergin), 10.Yusuf Yağcı, 13.Furkan Boz, 16.Tolga Mert Aslan, 22.Erdin Üzer, 60.Serkan Gürses (Dk.46 Emirhan Çavuş), 99.Yiğit Kotan (Dk.62 Furkan Küçükkara)
YEDEKLER: 25.Kerem Vergilier, 17.Emirhan Çavuş, 19.Okan Salmaz, 23.Emre Usta, 27.Furkan Küçükkara, 53.Furkan Safı, 77.Eray Ergin
TEKNİK SORUMLU: Ali Asım Balkaya
M.ARGUVANSPOR: 1.Ogün Karakaya, 77.Hamza Alper, 27.Furkan Yaşa, 44.Enes Filiz, 45.Mehmet Berber, 4.Denis Meriç, 17.Ferhat Canlı (Dk.87 Burak Efe Yaz), 20.Mert Ali Turgut (Dk.46 Fatih Gürden), 10.Haktan Orak (Dk.74 Abdulvahap Kaya), 25.Kubilay Köylü (Dk.74 Avni Kürşat Özmen), 54.Mert Polat Keklik (Dk. 90 Semih İntepe)
YEDEKLER: 22.Muhammed Enes Salik, 5.Semih İntepe, 7.Serdar Aslan, 9.Avni Küşart Özmen, 8.Burak Efe Yaz, 88.Abulvahap Kaya, 21.Fatih Gürden
TEKNİK SORUMLU: Ergün Işık
GOLLER: 45.Dk. Yusuf Yağcı (Erbaaspor), 62.Dk Denis Meriç, 84.Dk. Avni Kürşat Özmen (M.Arguvanspor)
SARI KARTLAR: İhsan Uğur Göktaş, Furkan Boz, Tolga Mert Aslan, Yiğit Kotan (Erbaaspor), Mert Ali Turgut, Enes Filiz, Ferhat Canlı, Avni Kürşat Özmen (M.Arguvanspor)
Amatörde 2. hafta heyecanı
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