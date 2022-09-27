Arguvanspor’da yüzler gülüyor

Sezonun ilk galibiyetini Tokat deplasmanında 2-1’lik skorla alan Malatya Arguvanspor’da Türkiye Kupası mesaisi moralli başladı.

ÖMER ALİ DELİBAŞ

TFF 3. Lig 3. Grup’ta mücadele veren Arguvanspor’da, Erbaaspor karşısında geriye düştükten sonra 2-1 galip gelmenin sevinci sürüyor. Türkiye Kupası 2. Eleme Turu’nda 28 Eylül Çarşamba günü Uşakspor ile deplasmanda karşılaşacak olan mavi beyazlılar kupa mesaisini 3 puan kazanmanın moraliyle sürdürüyor.

Malatya Arguvanspor Teknik Direktörü Ergün Işık, Erbaaspor karşısında kendilerinin üstün oynayan taraf olduklarını kaydederek hak ettikleri bir galibiyet aldıklarını söyledi. Işık, “Çok üstün oynadığımız bir karşılaşmaydı ama ilk yarı 0-0 içeri girecekken hakemin yanlış kararından dolayı içeriye 1-0 mağlup girdik. Rakibimize net pozisyon vermedik. Bizim ise kaçırdığımız net pozisyonlar var. Maç boyunca asla oyun disiplininden kopmadık. Oyunu geliştirerek devam ediyoruz maç ve oyun ritmi kazanmak önemli gelecek haftalarda daha yoğun ve şiddeti daha yüksek maçlar oynayacağız bizim oyun stratejimizden biride içerde ve dışarda aynı ritimde aynı anlayış ile oynamak. Bu yolda kazanımlar olduğu gibi kayıplarda olacak. Oyun olarak her hafta üstüne koyarak ilerlemeye amaçlıyoruz. Bugün iyi mücadele gösteren rakibimizi de tebrik ediyorum. Çalışmaya ve gelişmeye devam edeceğiz” diye konuştu.