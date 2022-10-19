Arguvanspor’da play off hesapları

TFF 3. Lig 3. Grup’ta mücadele veren Malatya Arguvanspor ligin 8.haftasında Beyoğlu Yeni Çarşıspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor. Grubunda beş maçlık yenilmezlik serisi yakalayan mavi beyazlılar İstanbul ekibini yenerek play off potasına girmenin hesaplarını yapıyor.

ÖMER ALİ DELİBAŞ

Malatya Arguvanspor, TFF 3. Lig 3. Grup’un 8.haftasında 23 Ekim Pazar günü saat 14.00’de deplasmanda Beyoğlu Yeni Çarşı Sportif Faaliyetler ile karşı karşıya gelecek. Ligde 8 puanla 11. Sırada bulunan Malatya temsilcisi geçen hafta sahasında Sapanca Gençlik ile 1-1 berabere kalarak yenilmezlik serisini 5 maça çıkardı. Ligin ilk 7 haftasında 1 galibiyet, 5 beraberlik ve 1 mağlubiyeti bulunan Arguvanspor, İstanbul ekibiyle oynayacağı maçtan 3 puanla ayrılarak üst sıralara doğru tırmanışa geçmek istiyor.

Bu sezon deplasmanda oynadığı 3 maçta 5 puan topladı. Ligin ilk haftasında deplasmanda Akhisarspor ile 0-0 berabere kalan Arguvanspor, bu sezonki ilk ve tek galibiyetini 4.haftada Tokat’ta oynanan maçta Erbaaspor’u 2-1 yenerek aldı. Mavi beyazlılar 6.haftada deplasmanda Osmaniyespor ile 0-0 berabere kaldı.

Rakibiyle oynayacağı maçın hazırlıklarını teknik direktör Ergün Işık yönetiminde sürdüren mavi beyazlılar İstanbul’da yaşayan taraftarlarının desteğiyle Beyoğlu Yeni Çarşı Sportif Faaliyetler karşısında sahadan 3 puanla ayrılmayı planlıyor. Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, “İstanbul’da yaşayan tüm hemşerilerimizi bekliyoruz. Takımımızın 23 Ekim Pazar günü 14:00’da Maltepe Hasan Polat Stadında Beyoğlu Yeni Çarşı Futbol Kulübü ile oynayacağı karşılaşmada deplasman tribünü bilet fiyatları 50 TL olarak açıklanmıştır. Maç biletleri maç günü Maltepe Hasan Polat stadyumu önündeki gişelerden satışa sunulacaktır.” denildi.