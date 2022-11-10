ARGUVANSPOR’DA NELER OLUYOR?

Malatya spor kamuoyu Adil Gevrek döneminde Yeni Malatyaspor’da yaşanan usulsüzlükleri konuşup tartışırken, Malatya Arguvanspor’da yaşanan yönetim krizinden meğer haberdar değilmiş…

Yıllardır Yeni Malatyaspor’un pilot takımı olması düşüncesiyle önce 3. Lige yükselen Yeşilyurt Belediyespor üzerinden çaba içerine girildi.

Malatyalı gençlerin, antrenörlerin kendilerini geliştirip daha iyi seviyelere gelmeleri adına Yeşilyurt Belediyespor’un 3. Lige yükselmesi şans olarak değerlendirilmiş ancak 3 yılda belediyenin kasasından çıkan milyonlarca lira kulübün geçen sezon küme düşmesiyle çöpe gitmişti.

“Malatya’dan futbolcu çıkmaz” deniliyor da, sanki yönetici çıkar mı Sanıyorsunuz?

Arguvanspor Kulübü’nde yaşananları duyunca artık bu şehirden spor yöneticisi çıkmayacağını düşünmeye başladım.

Hatırlarsınız, sezon başında farklı farklı projelerle gündeme gelmişti, Arguvanspor.

Malatya futbolunu ayağa kaldırmak adına amatördeki Malatyaspor ile birleşerek Malatya Futbol Kulübü olarak sezona katılması sonuçsuz kalmıştı.

Ne Arguvan Belediyesi takımdan elini çekmeye yanaştı ne de takıma tek başına sahip çıktı.

Cemal Altun başkanlığında ikinci başkan görevi gören Mehmet Maden ve mali işlerden sorumlu Mustafa Eren gibi isimlerle ortaya karışık bir yönetim oluşturularak sezona Malatya Arguvanspor adı altında başlandı.

Geçen sezon şampiyon olan kadroya verilen şampiyonluk primi sözü tutulmadan kalitesiz oyuncu grubuyla bir takım oluşturuldu ve lige çok tecrübesiz bir teknik adamla girildi.

Bu ağabeyler hatır gönülle getirdikleri topçular ligi kaldırabilir 3-5 maç galip gelip TFF primleriyle çarkı çevireceklerini zannettiler.

Ama hiçbir şey planladıkları gibi olmadı. Bu oyuncu grubuyla toplanan puanlardan dolayı aslında görevine son verilen Ergün Işık’ı tebrik etmek lazım.

Alınan başarısız sonuçlar kulübe finans girişini engelledi. Doğal olarak kulübün büyük bir finansal krize girdi.

Alacakları konusunda kulüpten maaş bekleyen oyuncuların kazan kaldırmaya başladıkları konuşulmaya başladı.

Güçlü bir yönetim kurmayı tercih etmek yerine futboldan anlamayan isimlerin tercih edilmesi yüzünden Arguvanspor’da şu günlerde para kaynağı arayışlarının başladığı öğrenildi.

Kulübün acil olarak 3 milyon TL’ye ihtiyaç duyduğu ve Arguvan Belediye başkanı Mehmet Kızıldaş’ın kapı kapı dolaşıp yönetime paralı bir ismi getirmeye çalıştığı ifade ediliyor.

Hoca değişikliği sırasında patlak veren “benim adamım gelsin, benim dediğim olsun” diyen birkaç yöneticinin de su alan gemiyi terk edecekleri gelen bilgiler arasında.

Canınızı bu kadar çok seviyordunuz o zaman neden transfer zamanı boy boy fotoğraflar verdiniz?

Eğer bu kulübe devre arasında sağlam 10 tane futbolcu getirebilecek bir başkan gelmezse Arguvanspor’a şimdiden geçmiş olsun.