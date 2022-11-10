Arguvanspor’da lideri devirme planları

Teknik direktör Okan Kopan’ın göreve getirildiği Malatya Arguvanspor’da grup lideri Çankaya Futbol Kulübü ile oynanacak maçın hazırlıkları sürüyor. Yeni hocasıyla ilk antrenmanına çıkan mavi beyazlılar ligde mağlubiyeti bulunmayan rakibini yenerek çıkış başlatmayı planlıyor.

ÖMER ALİ DELİBAŞ

Malatya Arguvanspor, TFF 3. Lig 3. Grup 11. hafta programında 13 Kasım Pazar günü Çankaya Futbol Kulübü ile karşı karşıya gelecek. Yeşiltepe 1 nolu sahada saat 14.00’de başlayacak karşılaşmada yeni hocasıyla ilk maçına çıkacak olan mavi beyazlılar zirve yarışı veren rakibin yenerek yeni bir sayfa açmayı planlıyor.

Geride kalan 10 maçta 1 galibiyet, 6 beraberlik ve 3 mağlubiyet alarak topladığı 9 puanla 15. sırada bulunan Malatya Arguvanspor, 22 puanla zirvede yer alan Çankaya Futbol Kulübü ile oynayacağı maçın hazırlıklarını galibiyet parolasıyla sürdürüyor. Arguvan İlçe Stadı’nda teknik direktör Okan Kopan yönetiminde hazırlıklarına devam eden mavi beyazlılar Başkent ekibini yenerek taraftarına galibiyet armağan etmek istiyor. Ligdeki ilk ve son galibiyetini 4.haftada Erbaaspor deplasmanında 2-1’lik skorla alan Arguvanspor sonrasında çıktığı karşılaşmalarda 4 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. Evindeki 4 maçta sahadan beraberlikle ayrılan mavi beyazlılar 6 maçtır kazanamıyor. Bu sezon ligde çıktığı 10 maçta mağlubiyeti bulunmayan Çankaya Futbol Kulübü ise deplasmandaki son 3 maçında sahadan galibiyetle ayrıldı.

TFF 3. Lig 3. Grup 11. hafta programında oynanacak maçlar şöyle:

12 KASIM CUMARTESİ

14.00 Bursa Yıldırımspor-Bergama Belediyespor

14.00 Büyükçekmece Tepecikspor-Fatsa Belediyespor

13 KASIM PAZAR

14.00 Kepez Belediyespor-68 Aksaray Belediyespor

14.00 Erbaaspor-Siirt İl Özel İdaresispor

14.00 M. Arguvanspor-Çankaya Futbol Kulübü

14.00 Efeler 09 Spor-Beyoğlu Yeni Çarşıspor

14.00 Muş 1984 Muşspor-Artvin Hopaspor

14.00 Osmaniyespor-Sapanca Gençlikspor

14.00 Akhisarspor-Niğde Anadolu FK