Arguvanspor’da ışıklar yanmıyor!

Üst üste ikinci kez evinde oynayan Malatya Arguvanspor, Bursa Yıldırımspor ile golsüz berabere kaldı. Geçen hafta Muşspor karşısında sahadan puansız ayrılan Arguvanspor evinde oynadığı maçlarda sergilediği futbolla gelecek haftalar için umut vermezken, mavi beyazlı kulüp teknik direktör Ergün Işık yönetiminde iki haftada sahasında 5 puan bıraktı.

ÖMER ALİ DELİBAŞ

TFF 3. Lig 3. Grup 3. Hafta karşılaşmasında Malatya Arguvanspor ile Bursa Yıldırımspor karşı karşıya geldi. Yeşiltepe Spor Kompleksi’nde oynanan müsabakayı Celal Bayraklı, Tolga Dede ve Mehmet Öcal hakem üçlüsü yönetti. Tarihinde ilk kez 3. ligde mücadele eden Arguvanspor, üst üste evinde oynadığı ikinci karşılaşmadan da istediği sonucu alamadı. Geçen hafta sahasında 10 kişi tamamladığı maçta 1984 Muşsspor’a 1-0 kaybeden mavi beyazlılar, Bursa Yıldırımspor önünde bulduğu net gol pozisyonlarından yararlanamadı ve müsabakadan 0-0 beraberlikle ayrıldı.

Arguvanspor’un maçın ilk yarısında attığı gol hakem tarafından iptal edildi. 24. dakikada Haktan Orak’ın sol köşe bayrağına yakın noktadan kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içine gelen topu kale direği dibinde Mehmet Berber yükselerek kafayla ağlara gönderdi. Ancak maçın orta hakemi meşin yuvarlağın filelerle buluştuğu pozisyonu Mehmet’in rakibine faul yaptığı gerekçesiyle faul olarak kabul etti. Müsabakanın kalan bölümünde oyun daha çok orta alanda oynanırken iki takımın karşılıklı gelişen ataklarında kaleciler gole izin vermedi.

MALATYA ARGUVANSPOR: 1.Ogün Karakaya, 77.Hamza Alper, 27.Furkan Yaşa, 45.Mehmet Berber, 44.Enes Filiz, 4.Denis Meriç (Dk.73 Abdulvahap Kaya), 17.Ferhat Canlı (Dk.85 Mehmet Yiğit), 20.Mert Ali Turgut (Dk.63 Burak Efe Yaz), 54.Mert Polat Keklik (Dk.73 Serdar Aslan), 10.Haktan Orak, 25.Kubilay Köylü

YEDEKLER: 22.Muhammed Enes Salik, 18.Taha Veysel Kemendi, 88.Abdulvahap Kaya, 8.Burak Efe Yaz, 30.Mehmet Süha Yiğit, 7.Serdar Aslan, 70.Fırat Güllü

TEKNİK SORUMLU: Ergün Işık

BURSA YILDIRIMSPOR: 31.Orhan Kurşun, 4.Ahmet Memiş, 5.Batuhan Tuncay, 6.Mehmet Bağlı, 19.Faruk Kaya (Dk.46 İlyas Sarı), 10.Fatih Özçelik (Dk.87 Eren Kara), 16.Mehmet Kalkan, 26.Osman Demir, 55.Doğanay Kılıç (Dk.90 Hüseyin Furkan Uslu), 77.Ömer Faruk Gümüş (Dk.46 Emirhan Kayalar), 99.Hakan Kuş (Dk.74 Kerem Yaşa)

YEDEKLER: 70.Mert Babat, 20.Eren Kara, 9.Kerem Yaşa, 33.Doğukan Ateş, 29.Hüseyin Furkan Uslu, 44.Emirhan Kayalar, 53.İlyas Sarı

TEKNİK SORUMLU: Mesut Ünal

SARI KARTLAR: Doğanay Kılıç, Mehmet Kalkan, Mehmet Bağlı (Bursa Yıldırımspor), Ferhat Canlı (Malatya Arguvanspor)