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Arguvanspor’da genel kurul yapıldı
TFF 3. Lig ekibi Malatya Arguvan Spor Kulübü’nün 2. Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Turnam İlgezdi Kültür Kompleksinde Yapıldı. Mevcut başkan Cemal Altun yeniden başkanlığa seçilirken, ikinci başkanlığa İnönü Üniversitesi Karaciğer Nakil Enstitüsü başkan Prof. Dr. Sezai Yılmaz getirildi. Arguvanspor’da yeni yönetim şöyle oluştu:
YÖNETİM KURULU ASIL ÜYE
Cemal Altun- Başkan
Sezai Yılmaz – İkinci Başkan
Ali Kılıç- As Başkan
Ali Haydar Aslantürk- Futbol Şube Sorumlusu
Veysel Dağılmışgül- Altyapı Sorumlusu
Zafer Kılıç- As Başkan
Abdullah Yılmaz- İstanbul Temsilcisi
Ali İmran Marasalı- Basın Sözcüsü
Abbas Cabul- Reklam ve Mali Hizmetler Sorumlusu
Emre Can Altun- Üye
Mahir Işık- Taraftar Sorumlusu
Tahsin Hız- Tesis Sorumlusu
Aktan Güler- Üye
Onur Eken- Üye
DENETİM KURULU ASIL ÜYE
Temel Yılmaz – Başkan
Gazi Gülbaş- Başkan Yardımcısı
Abidin Özçelik- Üye
Güllü Tuncer- Üye
Gelişim liglerinde mücadele sürüyor
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