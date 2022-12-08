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Anasayfa / Spor / Arguvanspor’da genel kurul yapıldı

Arguvanspor’da genel kurul yapıldı

Arguvanspor’da genel kurul yapıldı
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Arguvanspor’da genel kurul yapıldı

MURAT İPEKTEN

TFF 3. Lig ekibi Malatya Arguvan Spor Kulübü’nün 2. Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Turnam İlgezdi Kültür Kompleksinde Yapıldı. Mevcut başkan Cemal Altun yeniden başkanlığa seçilirken, ikinci başkanlığa İnönü Üniversitesi Karaciğer Nakil Enstitüsü başkan Prof. Dr. Sezai Yılmaz getirildi. Arguvanspor’da yeni yönetim şöyle oluştu:

YÖNETİM KURULU ASIL ÜYE

Cemal Altun- Başkan

Sezai Yılmaz – İkinci Başkan

Ali Kılıç- As Başkan

Ali Haydar Aslantürk- Futbol Şube Sorumlusu

Veysel Dağılmışgül- Altyapı Sorumlusu

Zafer Kılıç- As Başkan

Abdullah Yılmaz- İstanbul Temsilcisi

Ali İmran Marasalı- Basın Sözcüsü

Abbas Cabul- Reklam ve Mali Hizmetler Sorumlusu

Emre Can Altun- Üye

Mahir Işık- Taraftar Sorumlusu

Tahsin Hız- Tesis Sorumlusu

Aktan Güler- Üye

Onur Eken- Üye

DENETİM KURULU ASIL ÜYE

Temel Yılmaz – Başkan

Gazi Gülbaş- Başkan Yardımcısı

Abidin Özçelik- Üye

Güllü Tuncer- Üye

 

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