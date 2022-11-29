Arguvanspor’da genel kurul kararı

TFF 3. Lig 3. Grup ekiplerinden Malatya Arguvanspor’da yaşanan çatlak sesler üzerine beklenen gelişme önceki gün yaşandı. Cemal Altun başkanlığında yeni yönetim kuruluyla sezona başlayan mavi beyazlı kulüpte yaşanan ayrışmalar üzerine olağanüstü genel kurula gidilme kararı alındı.

MURAT İPEKTEN

Tarihinde ilk kez profesyonel ligde Malatya’yı temsil eden Arguvanspor, olağanüstü genel kurula gidiyor. Mavi beyazlı kulüpten yapılan yazılı açıklamada, “Malatya Arguvan Spor Kulübü Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 30.11.2022 çarşamba günü saat 10:00’da Turnam İlgezdi Kültür Kompleksinde yapılacaktır. Çoğunluk sağlanamadığı takdirde 7 Aralık çarşamba günü aynı adres ve aynı saatte tekrar yapılacaktır. Bütün üyelerimize duyurulur” denildi.

Grubunda 14 maçta 3 galibiyet, 8 beraberlik ve 3 mağlubiyet alarak 17 puanla 9. sırada yer alan Malatya ekibinde yönetimdeki birkaç ismin yerine yeni isimler geleceği öğrenildi. Efsane Malatyaspor ile birleşme görüşmeleri sezon başında olumsuz sonuçlanmasıyla isim değişikliği yapıldıktan sonra lige Malatya Arguvanspor olarak katılan Malatya ekibinde Cemal Altun başkanlığa yeniden seçildi. Kulüp ikinci başkanlığına Mehmet Maden getirilirken mali işlerden sorumlu yönetici olarak Mustafa Eren görevlendirildi. Ligin ilk sekiz haftasında Ergün Işık yönetiminde beklenen başarıyı yakalayamayan Arguvanspor’da Işık’la yollar ayrılarak takımın başına Okan Kopan getirildi. Teknik kadronun yenilenmesi takımın üzerine olumlu yansıdı ve mavi beyazlılar son dört maçta 8 puan topladı. Büyükşehir belediyesinden ve yönetimdeki bazı isimlerden beklenen mali desteği bulamayan Malatya ekibinde yönetimin kulübe finans sağlayabilecek yeni yönetici listesi belirlediği ve bu doğrultuda olağanüstü genel kurul kararı aldığı ifade ediliyor.