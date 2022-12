Arguvanspor yılın son maçına çıkacak

ÖMER ALİ DELİBAŞ

Malatya Arguvanspor, TFF 3. Lig 3. Grup 17. hafta karşılaşmasında yarın Büyükçekmece Tepecikspor ile karşı karşıya gelecek. Yeşiltepe 1 nolu sahada saat 14.00’de başlayacak müsabakayı Okan Kayataş (Çanakkale bölgesi C klasman hakemi), Turgut Evran (Eskişehir C klasman yardımcı hakemi) ve Hakan Dursun (Kocaeli C klasman yardımcı hakemi) hakem üçlüsü yönetecek. Maçın dördüncü hakemi Batuhan Kösem (Yalova Bölgesel hakemi).

Geride kalan 16 maçta 18 puan toplayarak 12. sırada yer alan Arguvanspor, sezonun ilk yarısını Büyükçekmece Tepecikspor karşısında oynayacağı maçla kapatacak. Ligde geçen hafta Kepez Belediyespor’a 2-1 kaybederek beş maç sonra yenilgi yüzü gören mavi beyazlılar 2022 yılını galibiyetle kapatmak istiyor. Tarihinde ilk kez mücadele ettiği ligde inişli çıkışlı bir grafik çizen Arguvanspor, İstanbul ekibini yenerek play off potasına bir adım daha yaklaşmayı amaçlıyor. Ligde 16 maçta 6 galibiyet, 3 beraberlik ve 7 mağlubiyet alarak 21 puanla 8. sırada yer alan Büyükçekmece Tepecikspor ise rakibi karşısında evine puanla dönerek play off hattından uzaklaşmak istemiyor. Arguvanspor’da kaleci Ogün Karakaya dışında ciddi eksik bulunmazken, mavi beyazlıların Davut Paşa, Semih İNtepe, Furkan Yaşa, Mehmet Berber, Hamza Alper, Haktan Orak, Ferhat Canlı, Fatih Gürden, Fırat Güllü, Kubilay Köylü ve Denis Mirkovic on biriyle saha çıkması bekleniyor.

TFF 3. Lig 3. Grup’ta 18. haftanın maç programı şöyle:

17 ARALIK CUMARTESİ

Bursa Yıldırımspor-Kepez Belediyespor

Akhisarspor-Muş 1984 Muşspor

18 ARALIK PAZAR

Siirt İl Özel İdaresispor-Bergama Belediyespor

Beyoğlu Yeni Çarşıspor- Çankaya Futbol Kulübü

ERbaaspor-Artvin Hopaspor

M.Arguvanspor-Büyük Çekmece Tepecikspor

Sapanca Gençlikspor-Niğde Anadolu FK

Osmaniyespor-Fatsa Belediyespor

Efeler 09 Spor-68 Aksaray Belediyespor