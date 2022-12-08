Arguvanspor üst sıraları hedefliyor

Arguvanspor Teknik Direktörü Okan Kopan, 3. Lig’de kartların yeniden karıldığını ifade ederek, “İki maçtan en az 4 puan alabilirsek hedefimizi değiştireceğiz. Devre arasında bizim planladıklarımıza yönetimimiz destek verirse çok daha farklı dominant, oyunun geçişlerini yapabilen, oyunun üçüncü bölgede oynayabilen bir takım yaratacağız” dedi.

ÖMER ALİ DELİBAŞ

TFF 3. Lig 3. Grup’ta 18 puanla 8. sırada bulunan Arguvanspor, ligin 16.haftasında 10 Aralık Cumartesi günü deplasmanda Kepez Belediyespor ile karşı karşıya gelecek. Ligdeki son beş maçta yenilgi yüzü görmeyen mavi beyazlılar iyi gidişatını Antalya ekibi karşısında da sürdürmek istiyor.

Kepez Belediyespor maçı hazırlıklarını sürdüren Malatya ekibinde teknik direktör Okan Kopan, 3 puan kazanmak için sahaya çıkacaklarını ifade ederek, “Biz oraya mağlup olmaya gitmiyoruz. 5 haftadır da mağlup olmuyoruz. Biz oraya tekrar kazanmaya gideceğiz. Çocuklarımda bu güç var. Karakterleri var. Onun için bu hafta Kepez’den iyi bir skorla döneceğimize inanıyorum” ifadelerini kullandı.

Grupta çok güçlü rakiplere karşı mücadele verdiklerini kaydeden Kopan, “Geçtiğimiz haftalarda grubun en çok transfer yapan ve para harcayan Aksaray deplasmanına gittik. Taraftar destekleri çok iyiydi. Takımlarına destekleri çok iyiydi. Her bölgede rotasyon yapabilecek iki tane oyuncuları var. Biz gidiyoruz orada galibiyeti kaçırıyoruz. Ancak öyle duruma geldik ki ‘biz neden deplasmanda kazanamıyoruz? denilmeye başladı. Önce ne yaptınız? Önce elindekine bakacaksın. Sonra kimle karşılaştığımıza. Bu kadar kolay değil artık. Biz halen amatör veya BAL liginde değiliz. Biz profesyonel ligdeyiz. Oturup hesaplayalım Artvin Hopa’nın maliyetini, 10 milyona kurulmuş bir takımla oynuyorsunuz. Onun için çocuklarımın performansını ben takdire şayan buluyorum. İrlandalıları çocuklarım susturacak” diye konuştu.

“KORA KOR MÜCADELE EDEBİLECEĞİZ”

Ligde kartlar yeniden karıldığını belirten Okan Kopan, “Gruptaki bazı takımların bize göre çok daha fazla transfer gücü var. Bizim öyle gücümüz yok. Bizim elimizde 2’si sakat 27 kişilik bir kadro gücü var. Baktığımız zaman rotasyona gidecek oynatabilecek kadromuz yok. İlk yarının son maçını ve ikinci yarının ilk haftası evimizde oynayacağız. Onları kazanmak için oynayacağız. Bu iki maçtan en az 4 puan alabilirsek hedefimizi değiştireceğiz. Devre arasında bizim planladıklarımıza yönetimimiz destek verirse çok daha farklı dominant, oyunun geçişlerini yapabilen, oyunun üçüncü bölgede oynayabilen bir takım yaratacağız. Yönetimle her zaman diyalog halindeyiz. Raporumuzu sunduk. Takviye yapılması gereken bölgeleri belirledik. Bu ligde ikinci yarılar daha zor. İkinci yarılarda galibiyetleri ve beraberlikleri almak daha zor. Şehir takımları bu konuda bizden daha kuvvetli. Ancak bizde elimizdeki malzemeleri biraz daha zenginleştirebilirsek bizde onlarla kora kor mücadele edebileceğiz” şeklinde konuştu.