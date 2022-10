Arguvanspor taraftarına galibiyet sevinci yaşatmak istiyor

Malatya Arguvanspor sahasında ağırlayacağı Sapanca Gençlikspor maçını kazanarak galibiyet sayısını artırmak istiyor. Ligdeki tek galibiyetini Erbaaspor deplasmanında alan mavi beyazlılar iç sahada oynamanın avantajını kullanarak taraftarına galibiyet armağan etmeyi hedefliyor.

ÖMER ALİ DELİBAŞ

TFF 3. Lig 3. Grup’ta mücadele veren Malatya Arguvanspor, ligin 7.haftasında bugün sahasında Sakarya ekibi Sapanca Gençlikspor’u konuk edecek. Yeşiltepe 1 nolu sahada saat 14.00’da başlayacak mücadeleyi Erdem Temel (İzmir Bölgesi C Klasman Hakemi), Fatih Söyler (İzmir C Klasman Yardımcı Hakemi) ve Birkan Çanakçıoğlu (İzmir C Klasman Yardımcı Hakemi) hakem üçlüsü görev alacak.

Tarihinde ilk kez 3. Lig’de mücadele eden Malatya Arguvanspor, geride kalan haftalarda çıktığı karşılaşmalarda 1 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak topladığı 7 puanla 11. sırada bulunuyor. Attığı 3 gole karşılık kalesinde 3 gol gören mavi beyazlılar tek galibiyetini ligin 4.haftasında deplasmanda karşılaştığı Tokat ekibi Erbaaspor karşısında aldı.

Evinde oynadığı 3 maçta bu zamana kadar 2 beraberlik, 1 mağlubiyet alan Malatya ekibi iç sahada kazanamama fobisini de bu maçta aşmayı planlıyor. Arguvanspor, ligin 2.haftasında Muşspor’u konuk etmiş ve sahadan 1-0 yenik ayrılmıştı. 3.haftada evinde Bursa Yıldırımspor ile golsüz berabere kalan mavi beyazlılar 5.haftada yine sahasındaki maçta Efeler 09 Spor karşısında 1-1’’lik skorla ayrıldı. Sakarya ekibi Sapanca Gençlikspor ise geçtiğimiz hafta sahasında konuk ettiği Akhisarspor’a 1-0 kaybetti. Yeşil beyazlılar ligin ilk 6 haftasında topladığı 6 puanla 13. sırada bulunuyor.

TFF 3. Lig 3. Grup’ta 7.haftanın maç programı şöyle:

BUGÜN

13.30 Büyükçekmece Tepecikspor-Siirt İl Özel İdaresispor (Tepecik Stadı)

14.00 Artvin Hopaspor-Çankaya Futbol Kulübü (Hopa İlçe)

14.00 Erbaaspor-Efeler 09 Spor Futbol Kulübü (Erbaa İlçe)

14.00 Malatya Arguvanspor-Sapanca Gençlikspor (Yeşiltepe Spor Kompleksi)

14.00 Muşspor-Fatsa Belediyespor (Muş Şehir Stadı)

14.30 Kepez Belediyespor-Bergama Belediyespor (Kepez Stadı)

14.30 68 Aksaray Belediyespor-Niğde Anadolu FK (Dağılgan Stadı)

15.00 Akhisarspor-Beyoğlu Yeni Çarşıspor (Akhisar Stadyumu)

16 EKİM PAZAR

13.30 Bursa Yıldırımspor-Osmaniyespor (İnegöl İlçe Stadı)