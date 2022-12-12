Arguvanspor seriyi Antalya’da bıraktı

Malatya Arguvanspor yakaladığı 5 maçlık yenilmezlik serisini Antalya deplasmanında bıraktı. Yılın son dış saha maçını Kepez Belediyespor ile oynayan mavi beyazlılar rakibine 2-1 mağlup oldu.

ÖMER ALİ DELİBAŞ

TFF 3. Lig 3. Grup 16. hafta mücadelesinde Malatya Arguvanspor deplasmanda Kepez Belediyespor’a konuk oldu. Hasan Doğan Stadı’nda oynanan müsabakayı Emre Bulut, Harun Öztekin ve Mustafa Burak Dilitatlı hakem üçlüsü yönetti.

Kepez Belediyespor müsabakaya; İsmail Cengiz, Fikrat Sevilgen, Berat Eyüpoğlu, Yunus Özdemir, Enes İlhan Yüksel, Ali Sinan Gayla, Abdurrahman Üresin, Serkan Özen, Deniz Keskin, Alperen Emir Dikmen ve Mehmet Kaan Türkmen on biriyle çıktı.

Malatya Arguvanspor ise Davut Paşa, Denis Meriç, Semih İntepe, Fatih Gürden, Haktan Orak, Ferhat Canlı, Kubilay Köylü, Furkan Yaşa, Mehmet Berber, Fırat Güllü ve Hamza Alper on biriyle mücadeleye başladı.

Ligde son haftalarda topladığı puanlarla çıkış yakalayan Arguvanspor, teknik direktör Okan Kopan yönetiminde çıktığı altıncı mücadelede ilk mağlubiyetini aldı. Müsabakanın ilk yarısına iki takımda dengeli başlarken Kepez Belediyespor 45.dakikada Ali Sinan Gayla’nın golüyle devre arasına 1-0 önde gitti. Ev sahibi takım, ikinci yarıya oyuncu değişiklikleriyle başlayan Arguvanspor’un eşitliği yakalama çabalarına fırsat tanımazken, 68. dakikada Ali Sinan Gayla kendisinin ve takımının ikinci golünü kaydetti. Arguvanspor’da oyuna girdikten beş dakika sonra sahne alan Bilal Barman 81. dakikada attığı golle durumu 2-1’e getirdi. Mavi beyazlıların kalan dakikalarda gol arayışları sonuçsuz kaldı ve mücadele Kepez Belediyespor’un 2-1 üstünlüğüyle sonuçlandı.

Grupta zirve mücadelesi veren Kepez Belediyespor bu sonuçla puanını 32 yaparak liderliğe yükselirken, Arguvanspor 18 puanda kalarak 8. sıradaki yerini koruyamadı ve maç fazlasıyla 10. basamağa geriledi. Malatya Arguvanspor, ilk yarının son maçında ligin 17.haftasında sahasında 18 Aralık Pazar günü sahasında Büyükçekmece Tepecik Belediyespor ile karşı karşıya gelecek.