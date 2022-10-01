Arguvanspor seri peşinde!

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Malatya Arguvanspor yarın sahasında Aydın ekibi Efeler 09 Spor’u yenerek ligdeki çıkışını sürdürmek istiyor. Hafta içerisinde kupaya veda eden mavi beyazlılar yönünü tamamen lige çevirdi. Seyirci desteğini yanına alarak 3 puanı hanesine yazdırmayı planlayan Malatya ekibi ligde üst sıralara doğru tırmanmayı amaçlıyor.
ÖMER ALİ DELİBAŞ
Arguvanspor, TFF 3. Lig 3. Grup’ta 5.hafta programında sahasında yarın Aydın ekibi Efeler 09 Spor Kulübü ile karşı karşıya gelecek. Yeşiltepe Spor Kompleksi’nde saat 14.30’da başlayacak müsabaka Alirıza Altunbakır, Mehmet Gökhan Ceylan ve Ömer Yüzer hakem üçlüsü yönetecek. Ligdeki ilk galibiyetini Erbaaspor karşısında almasının ardından hafta içerisinde Türkiye Kupası 2. Eleme Turu’nda Uşakspor’a 2-1 yenilerek turnuvaya veda eden Arguvanspor, ligdeki çıkışını sürdürmek istiyor. Geride kalan 4 haftada 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyeti bulunan mavi beyazlılar 5 puanla sıralamada 10. basamakta yer alıyor. Efeler 09 Spor ise 4 maçta 1 mağlubiyet, 3 beraberlik alarak 3 puanla 13. sırada bulunuyor.
TFF 3. Lig 3. Grup’ta 5. haftanın maç programı şöyle:
14.30 68 Aksaray Belediyespor-Bergama Belediyespor
14.30 Fatsa Belediyespor-Çankaya Futbol Kulübü
14.30 Muş 1984 Muşsspor-Niğde Anadolu FK
14.30 Arguvanspor-Efeler 09 Spor
14.30 Artvin Hopaspor-Siirt İl Özel İdaresispor
15.00 Kepez Belediyespor-Beyoğlu Yeni Çarşıspor
15.30 Bursa Yıldırımspor-Erbaaspor
15.30 Büyükçekmece Tepecikspor-Sapanca Gençlikspor
15.30 Akhisarspor-Osmaniyespor FK
Futbolda ara bitti heyecan başlıyor!
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