Arguvanspor pes etmedi!

TFF 3. Lig ekibi Malatya Arguvanspor konuk ettiği Artvin Hopaspor karşısında geriye düştüğü karşılaşmadan 1 puanla ayrıldı. Karadeniz ekibiyle 1-1 berabere kalan mavi beyazlılar beraberliği getiren golü Muhammed Bilal Barman kaydetti.

ÖMER ALİ DELİBAŞ

TFF 3.Lig 3.Grup’ta 15’inci haftasında Malatya Arguvanspor, sahasında Artvin Hopaspor ile karşı karşıya geldi. Yeşiltepe 1 nolu sahada oynanan Malatyalı futbol severler yoğun ilgi gösterdiği karşılaşmanın ilk yarısında maça istekli başlayan Arguvanspor, bulduğu net gol pozisyonlarından yararlanamayarak soyunma odasına 0-0 eşitlikle girdi.

İkinci yarıya iki takımda ilk on birdeki kadrolarıyla çıkarken, Artvin Hopaspor ön alanda baskı kurarak oyuna başladı. Karadeniz ekibi 51’inci dakikada Çayan Poshoroğlu’nun golüyle mücadelede 1-0 öne geçti. Golden sonra Arguvanspor teknik heyeti ardı ardına oyuncu değişiklikleri yaparak skora denge getirmek için hamleler yaptı. Mavi beyazlılarda, Avni Kürşat Özmen’in yerine 67.dakikada Muhammed Bilal Barman girdi ve 77’inci dakikada takımının eşitlik golüne imza attı. Mücadelenin kalan dakikalarında başka gol olmadı ve takımlar sahadan 1’er puanla ayrıldı. Arguvanspor bu sonuçla puanını 18’e çıkartarak sıralamada 8’inciliğe yükseldi.

STAT: Yeşiltepe Spor Kompleksi

HAKEMLER: Özer Özden, Şükrü Mert, Yakup Keçeci, Muhammed Mehmetcan Söylemez (4.hakem)

MALATYA ARGUVANSPOR: 41.Davut Paşa, 4.Denis Meriç (Dk.62 Mert Ali Turgut), 5.Semih İntepe, 10.Haktan Orak (Dk.61 Fatih Gürden), 17.Ferhat Canlı, 25.Kubilay Köylü (Dk.76 Enes Filiz), 27.Furkan Yaşa, 45.Mehmet Berber, 9.Avni Kürşat Özemen (Dk.67 Muhammed Bilal Batman), 70.Fırat Güllü (Dk.61 Serdar Aslan), 77.Hamza Alper

YEDEKLER: 22.Muhammed Enes Salik, 7.Serdar Aslan, 11.Muhammed Bilal Batman, 44.Enes Filiz, 20.Mert Ali Turgut, 21.Fatih Gürden, 88.Abdulvahap Kaya

TEKNİK SORUMLU: Kadir Kureş

ARTVİN HOPASPOR: 1.Beycan Kaya, 3.Ender Gör, 19.Ahmet Hakan Demirli (Dk.90 Hüseyin Seylığlı), 6.Arif Cılak, 7.Mehmet Aytemiz (Dk.81 Muhammed Çoban), 8.Fikret Topaloğlu, 23.Onur Ağsu, 10.Çayan Poshoroğlu, 15.Emre Turan, 22.Rasimcan Değirmenci, 99.Eray Pazar

YEDEKLER: 47.Yusuf Aklan, 5.Muhammed Çoban, 89.Muhammet Gülcihan, 17.Baran Topaloğlu, 73.Kerim Acaralioğlu, 21.Barın Topaloğlu, 56.Hüseyin Seyliğli

TEKNİK SORUMLU: Osman Özdemir

GOLLER: Dk.51 Çayan Poshoroğlu (Artvin Hopaspor), Dk.77 Muhammed Bilal Barman (Malatya Arguvanspor)

SARI KARTLAR: Hamza Alper (Malatya Arguvanspor), Ahmet Hakan Demirli, Emre Turan (Artvin Hopaspor)