Arguvanspor kupadan elendi

Malatya Arguvanspor, Ziraat Türkiye Kupası 2. Eleme Turu’nda TFF 2. Lig Kırmızı Grup temsilcisi Uşakspor’a 2-1 yenilerek kupaya veda etti. Tarihinde ilk kez Türkiye Kupası’nda sahne alan mavi beyazlıların golünü Fırat Güllü kaydetti.

ÖMER ALİ DELİBAŞ

Türkiye Kupası 2. Eleme Turu’nda Uşakspor ile Malatya Arguvanspor karşı karşıya geldi. Uşak 1 Eylül Stadı’nda oynanan müsabakayı Ahmet Resuloğlu, Mustafa Burak Kuş ve Gökhan Yüksel hakem üçlüsü yönetti. Karşılaşmanın ilk yarısında oyun Uşakspor’un kontrolünde geçerken, ev sahibi takım Arguvanspor’un kapalı savunmasını geçmekte zorlandı ve iki takım devre arasına 0-0 eşitlikle girdi. İkinci yarıya hızlı başlayan Uşakspor 49. dakikada Berke Önde’nin golüyle 1-0 öne geçerken, Arguvanspor 56. dakikada Fırat Güllü’nün röveşata golüyle durumu 1-1’lik eşitliği yakaladı. Kalan bölümde iki takımda rakip kalelerde pozisyon bulurken, Uşakspor 86. dakikada Cem Aktaş’ın golüyle sahadan 2-1 galip şekilde ayrılarak bir üst tura yükseldi.

STAT: Uşak 1 Eylül

UŞAKSPOR: 74.İbrahim Bağcı, 2.Doğan Çamlı, 5.Sezer Gündüz, 6.Oğulcan İnanç, 8.Şamil Başaran, 11.Yavuz Alemdar, 17.Alihan Şentürk, 18.Berke Doğukan Önde, 19.Sefer Kanıtemiz, 42.Ömer Faruk Canbirdi, 77.Erhan Tatlıdil

YEDEKLER: 48.Vedat Böyükgül, 4.Alperen Erdinç, 9.Muzaffer Kahrıman, 10.Onurcan Güler, 39.Cenk Alptekin, 64.Resul Türkkalesi, 66.İbrahim Çağrı Oğuz, 70.Cem Aktaş, Barkın Yiğit, 99.Ahmet Hakan Şahin

TEKNİK SORUMLU: Bülent Akın

M.ARGUVANSPOR: 22.Muhammed Enes Salik, 5.Semih İntepe, 7.Serdar Aslan, 8.Burak Efe Yaz, 9.Avni Kürşat Özmen, 16.Taha Veysel Kemendi, 20.Mert Ali Turgut, 30.Mehmet Süha Yiğit, 33.Oğuzcan Ölker, 39.Ömerhan Şahin, 88.Abdulvahap Kaya

YEDEKLER: 41.Davut Paşa, 6.Mehmet Kaan Gündüz, 11Muhammed Bilal Barman, 19.Kenan Abdullah Çiftcioğlu, 70.Fırat Güllü, 80.Mehmet Batuhan Telsiz

TEKNİK SORUMLU: Ergün Işık

GOLLER: 49.Dk. Berke Önde, 86.Dk. Cem Aktaş (Uşakspor), 56.Dk. Fırat Güllü (M.Arguvanspor)