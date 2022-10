Arguvanspor iyi gidişatını sürdürmek istiyor

TFF 3. Lig 3. Grup’ta 6.hafta 8-9 Ekim tarihlerinde oynanacak maçlarla tamamlanacak. Grubunda son üç maçında sahadan puanla ayrılan Malatya Arguvanspor, bu hafta Osmaniyespor ile deplasmanda karşılaşacağı maçtan alacağı puanlarla yoluna kayıpsız devam etmeyi istiyor.

ÖMER ALİ DELİBAŞ

Malatya Arguvanspor, TFF 3. Lig 3. Grup 6.hafta programında yarın deplasmanda Osmaniyespor ile karşı karşıya gelecek. Osmaniye 7 Ocak Stadı’nda saat 14.30’da başlayacak müsabakayı Taner Tuncer (Karabük C Klasman Hakemi), Emir Kılıçarslan (Zonguldak C Klasman Yardımcı Hakemi) ve Sinan Günaydın (Zonguldak C Klasman Yardımcı Hakemi) hakem üçlüsü yönetecek.

Ligde geçtiğimiz hafta sahasında Aydın ekibi Efeler 09 Kulübü ile 1-1 berabere kalan Malatya Arguvanspor yakaladığı 3 maçlık yenilmeme serisini Osmaniyespor karşısında da sürdürmeyi amaçlıyor. Grubunda oynadığı 5 maçta 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak topladığı 6 puanla 10. sırada bulunan mavi beyazlılar rakibini yenerek üst sıralara doğru tırmanmanın planlarını kuruyor. Ligdeki tek mağlubiyetini 2.haftada Muşspor’a karşı 1-0’lık skorla alan Malatya ekibi dış sahada karşılaştığı rakiplerinden 4 puan topladı. Sezonun ilk haftasında Akihsarspor ile golsüz berabere kalan Arguvanspor, 4.haftada Erbaaspor’u 2-1 yendi.

Geride kalan haftalarda 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgisi bulunan Osmaniyespor ise 8 puanla 4. basamakta yer alıyor. İç sahadaki tüm maçlarını gol yemeden kazanan Osmaniyespor, Artvin Hopaspor’u 5-0, Tepecikspor’u 1-0 mağlup etti.

TFF 3. Lig 3. Grup’ta 6.haftanın maç programı şöyle:

8 EKİM CUMARTESİ

15.00 Çankaya Futbol Kulübü-68 Aksaray Belediyespor

15.30 Efeler 09 Spor Futbol Kulübü-Bursa Yıldırımspor

15.30 Bergama Belediyespor-Artvin Hopaspor

9 EKİM PAZAR

14.00 Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri-Büyükçekmece Tepecikspor

14.30 Siirt İl Özel İdaresispor-Kepez Belediyespor

14.30 Erbaaspor-Muş 1984 Muşspor

14.30 Osmaniyespor Futbol Kulübü-Malatya Arguvanspor

15.00 Niğde Anadolu Futbol Kulübü-Fatsa Belediyespor

15.30 Sapanca Gençlikspor-Akhisarspor