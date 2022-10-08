18,6817$% 0.17
18,1144€% -0.47
1.014,36%-0,82
1.660,00%-0,71
6.618,00%-0,68
362158฿%-0.57579
Arguvanspor iyi gidişatını sürdürmek istiyor
TFF 3. Lig 3. Grup’ta 6.hafta 8-9 Ekim tarihlerinde oynanacak maçlarla tamamlanacak. Grubunda son üç maçında sahadan puanla ayrılan Malatya Arguvanspor, bu hafta Osmaniyespor ile deplasmanda karşılaşacağı maçtan alacağı puanlarla yoluna kayıpsız devam etmeyi istiyor.
ÖMER ALİ DELİBAŞ
Malatya Arguvanspor, TFF 3. Lig 3. Grup 6.hafta programında yarın deplasmanda Osmaniyespor ile karşı karşıya gelecek. Osmaniye 7 Ocak Stadı’nda saat 14.30’da başlayacak müsabakayı Taner Tuncer (Karabük C Klasman Hakemi), Emir Kılıçarslan (Zonguldak C Klasman Yardımcı Hakemi) ve Sinan Günaydın (Zonguldak C Klasman Yardımcı Hakemi) hakem üçlüsü yönetecek.
Ligde geçtiğimiz hafta sahasında Aydın ekibi Efeler 09 Kulübü ile 1-1 berabere kalan Malatya Arguvanspor yakaladığı 3 maçlık yenilmeme serisini Osmaniyespor karşısında da sürdürmeyi amaçlıyor. Grubunda oynadığı 5 maçta 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak topladığı 6 puanla 10. sırada bulunan mavi beyazlılar rakibini yenerek üst sıralara doğru tırmanmanın planlarını kuruyor. Ligdeki tek mağlubiyetini 2.haftada Muşspor’a karşı 1-0’lık skorla alan Malatya ekibi dış sahada karşılaştığı rakiplerinden 4 puan topladı. Sezonun ilk haftasında Akihsarspor ile golsüz berabere kalan Arguvanspor, 4.haftada Erbaaspor’u 2-1 yendi.
Geride kalan haftalarda 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgisi bulunan Osmaniyespor ise 8 puanla 4. basamakta yer alıyor. İç sahadaki tüm maçlarını gol yemeden kazanan Osmaniyespor, Artvin Hopaspor’u 5-0, Tepecikspor’u 1-0 mağlup etti.
TFF 3. Lig 3. Grup’ta 6.haftanın maç programı şöyle:
8 EKİM CUMARTESİ
15.00 Çankaya Futbol Kulübü-68 Aksaray Belediyespor
15.30 Efeler 09 Spor Futbol Kulübü-Bursa Yıldırımspor
15.30 Bergama Belediyespor-Artvin Hopaspor
9 EKİM PAZAR
14.00 Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri-Büyükçekmece Tepecikspor
14.30 Siirt İl Özel İdaresispor-Kepez Belediyespor
14.30 Erbaaspor-Muş 1984 Muşspor
14.30 Osmaniyespor Futbol Kulübü-Malatya Arguvanspor
15.00 Niğde Anadolu Futbol Kulübü-Fatsa Belediyespor
15.30 Sapanca Gençlikspor-Akhisarspor
Malatya kadın voleybol takımı sezonu açıyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.