Arguvanspor ilk yarıyı galibiyetle kapattı

TFF 3.Lig 3.Grup’ta mücadele eden Malatya Arguvanspor, 17’inci haftada sahasında İstanbul ekibi Büyükçekmece Tepecikspor’u 1-0 mağlup etti. Tarihinde ilk kez yer aldığı ligde sezonun ilk yarısını galibiyetle kapatarak moral bulan mavi beyazlılar, ligin ikinci yarısı için play off hesaplamaları yapmaya başladı

ÖMER ALİ DELİBAŞ

Arguvanspor sahasında Büyükçekmece Tepecikspor ile karşı karşıya geldi. Yeşiltepe 1 nolu sahada oynanan mücadeleyi Okan Kayataş, Turgut Evran ve Hakan Dursun yönetti. Mücadelenin ilk yarısında her iki takımda skoru değiştirecek pozisyonlar buldu ancak gol sesi çıkmayınca soyunma odasına 0-0’lık sonuçla gittiler. Büyükçekmece Tepecikspor üst üste net fırsatlardan yararlanamazken, Arguvanspor, 70’inci dakikada Fırat Güllü’nün kaydettiği golle 1-0 öne geçti. Mücadelenin kalan dakikalarında başka gol olmadı ve Arguvanspor mücadeleyi 1-0 kazandı. Sıkıntılı bir süreçten geçerek başladığı sezonun ilk yarısında inişli çıkışlı bir grafik çizen Malatya ekibi ligin devre arasını 21 puanla 9. sırada tamamladı. Arguvanspor, 15 Ocak’ta başlayacak ligin ikinci yarısından önce Antalya’da kampa girecek.

STAT: Yeşiltepe Spor Kompleksi 1 Nolu Saha

HAKEMLER: Okan Kayataş, Turgut Evran, Hakan Dursun, Batuhan Kösem (4.hakem)

MALATYA ARGUVANSPOR: 41.Davut Paşa, 77.Hamza Alper (Dk.57 Abdulvahap Kaya), 44.Enes Filiz, 5.Semih İntepe, 27.Furkan Yaşa, 25.Kubilay Köylü Dk.90 Ömerhan Şahin), 4.Denis Meriç, 17.Ferhat Canlı, 7.Serdar Aslan (Dk.58 Fırat Güllü), 54.Mert Polat Keklik (Dk.57 Muhammed Bilal Barman), 20.Mert Ali Turgut (Dk.31 Haktan Orak)

YEDEKLER: 22.Muhammed Enes Salik, 88.Abdulvahap Kaya, 11.Muhammed Bilal Barman, 9.Avni Kürşat Özmen, 10.Haktan Orak, 39.Ömerhan Şahin, 70.Fırat Güllü

TEKNİK SORUMLU: Kadir Kureş

BÜYÜKÇEKMECE TEPECİKSPOR: 25.Bahattin Tuğrul Aygün, 9.Erçağ Evirgen, 10.Kayhan Arduç (Dk.66 Ufuk Er), 20.Yasin Kargı, 26.Rauf Öktem (Dk.77 Volkan Keskin), 33.Selim Dedekoç (Dk.86 Doğan Atiz), 36.Ferhat Çoban, 54.Umut Kerem Ayar, 66.Ertuğrul Eramil, 70.Ahmet Can Özer, 77.Ulaş Şimşek

YEDEKLER: 37.Yiğit Suat Ulusoy, 4.Ufuk Er, 19.Koray Koçaslan, 48.Mehmet Ali Akın, 61.Volkan Keskin, 80.Doğukan Sabih Toksöz, 94.Doğan Atiz

TEKNİK SORUMLU: Ferruh Eren

GOL: Dk.70 Fırat Güllü (Malatya Arguvanspor)

SARI KART: Ertuğrul Eramil (Büyükçekmece Tepecikspor)