Arguvanspor ikinci yarıya hazırlanıyor

Malatya Arguvanspor’un yer aldığı TFF 3. Lig’de ikinci yarı müsabakalarının programı açıklandı. Sezonun ikinci yarısının ilk karşılaşmasına 15 Ocak Pazar günü çıkacak olan mavi beyazlılar sahasında Akhisarspor’u ağırlayacak.

ÖMER ALİ DELİBAŞ

TFF 3. Lig 3. Grup’ta sezonun ilk yarısını 21 puanla 9. sırada tamamlayan Arguvanspor’da ikinci yarının hazırlıkları sürüyor. Lige verilen arada Antalya’nın Manavgat İlçesi’nde 25 Aralık’ta kampa giren Malatya ekibinde hazırlıklar teknik direktör Okan Kopan nezaretinde devam ediyor. Devre arasını iyi şekilde değerlendirmek isteyen mavi beyazlılar ikinci yarıya güçlü şekilde girmeyi amaçlıyor. İkinci yarıya play off parolasıyla başlayacak olan Malatya ekibi transfer sezonunun açılmasıyla kadro derinliğini artırmayı da planlıyor. Öte yandan yönetim, takımın ikinci yarıda maçlarını Arguvan’da oynayabilmesi için ilçe merkezinde bulunan sahanın standartlara uygun hale getirilmesi için yoğun çaba gösteriyor. Ligin ikinci yarısını 15 Ocak’ta Akhisarspor maçıyla açacak olan mavi beyazlıların federasyonun açıkladığı fikstürde maçlarını oynayacağı stat Yeşiltepe 1 Nolu Sentetik Saha olarak belirtildi.

Arguvanspor’un sezonun ikinci yarısında oynayacağı karşılaşmaların programı şöyle:

15 Ocak Pazar

Malatya Arguvanspor-Akhisarspor

22 Ocak Pazar

Muş 1984 Muşspor-Malatya Arguvanspor

29 Ocak Pazar

Bursa Yıldırımspor-Malatya Arguvanspor

5 Şubat Pazar

Malatya Arguvanspor-Erbaaspor

11 Şubat Cumartesi

Efeler 09 Spor-Malatya Arguvanspor

19 Şubat Pazar

Malatya Arguvanspor-Osmaniyespor Futbol Kulübü

16 Şubat Pazar

Sapanca Gençlikspor-Malatya Arguvanspor

5 Mart Pazar

Malatya Arguvanspor-Beyoğlu Yeni Çarşı

12 Mart Pazar

Siirt İl Özel İdaresispor-Malatya Arguvanspor

18 Mart Cumartesi

Malatya Arguvanspor-Bergama Belediyespor

22 Mart Çarşamba

Çankaya Futbol Kulübü-Malatya Arguvanspor

26 Mart Pazar

Malatya Arguvanspor-Niğde Anadolu

1 Nisan Cumartesi

Fatsa Belediyespor-Malatya Arguvanspor

9 Nisan Pazar

Malatya Arguvaspor-68 Aksaray Belediyespor

16 Nisan Pazar

Artvin Hopaspor-Malatya Arguvanspor

23 Nisan Pazar

Malatya Arguvanspor-Kepez Belediyespor

29 Nisan Cumartesi

Büyükçekmece Tepecikspor-Malatya Arguvanspor