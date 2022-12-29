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Arguvanspor ikinci yarıya hazırlanıyor
Malatya Arguvanspor’un yer aldığı TFF 3. Lig’de ikinci yarı müsabakalarının programı açıklandı. Sezonun ikinci yarısının ilk karşılaşmasına 15 Ocak Pazar günü çıkacak olan mavi beyazlılar sahasında Akhisarspor’u ağırlayacak.
TFF 3. Lig 3. Grup’ta sezonun ilk yarısını 21 puanla 9. sırada tamamlayan Arguvanspor’da ikinci yarının hazırlıkları sürüyor. Lige verilen arada Antalya’nın Manavgat İlçesi’nde 25 Aralık’ta kampa giren Malatya ekibinde hazırlıklar teknik direktör Okan Kopan nezaretinde devam ediyor. Devre arasını iyi şekilde değerlendirmek isteyen mavi beyazlılar ikinci yarıya güçlü şekilde girmeyi amaçlıyor. İkinci yarıya play off parolasıyla başlayacak olan Malatya ekibi transfer sezonunun açılmasıyla kadro derinliğini artırmayı da planlıyor. Öte yandan yönetim, takımın ikinci yarıda maçlarını Arguvan’da oynayabilmesi için ilçe merkezinde bulunan sahanın standartlara uygun hale getirilmesi için yoğun çaba gösteriyor. Ligin ikinci yarısını 15 Ocak’ta Akhisarspor maçıyla açacak olan mavi beyazlıların federasyonun açıkladığı fikstürde maçlarını oynayacağı stat Yeşiltepe 1 Nolu Sentetik Saha olarak belirtildi.
Arguvanspor’un sezonun ikinci yarısında oynayacağı karşılaşmaların programı şöyle:
15 Ocak Pazar
Malatya Arguvanspor-Akhisarspor
22 Ocak Pazar
Muş 1984 Muşspor-Malatya Arguvanspor
29 Ocak Pazar
Bursa Yıldırımspor-Malatya Arguvanspor
5 Şubat Pazar
Malatya Arguvanspor-Erbaaspor
11 Şubat Cumartesi
Efeler 09 Spor-Malatya Arguvanspor
19 Şubat Pazar
Malatya Arguvanspor-Osmaniyespor Futbol Kulübü
16 Şubat Pazar
Sapanca Gençlikspor-Malatya Arguvanspor
5 Mart Pazar
Malatya Arguvanspor-Beyoğlu Yeni Çarşı
12 Mart Pazar
Siirt İl Özel İdaresispor-Malatya Arguvanspor
18 Mart Cumartesi
Malatya Arguvanspor-Bergama Belediyespor
22 Mart Çarşamba
Çankaya Futbol Kulübü-Malatya Arguvanspor
26 Mart Pazar
Malatya Arguvanspor-Niğde Anadolu
1 Nisan Cumartesi
Fatsa Belediyespor-Malatya Arguvanspor
9 Nisan Pazar
Malatya Arguvaspor-68 Aksaray Belediyespor
16 Nisan Pazar
Artvin Hopaspor-Malatya Arguvanspor
23 Nisan Pazar
Malatya Arguvanspor-Kepez Belediyespor
29 Nisan Cumartesi
Büyükçekmece Tepecikspor-Malatya Arguvanspor
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