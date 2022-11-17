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Arguvanspor için Kasım ayı sıcak geçecek!
Tarihinde ilk kez 3. Lig’de mücadele veren Arguvanspor’da 7 maçlık galibiyet hasreti sürerken, mavi beyazlılar cumartesi günü deplasmanda Niğde Anadolu Futbol Kulübü ile oynayacağı maçtan 3 puanla ayrılmayı hedefliyor. Grubunda küme düşme potasında bulunan Malatya ekibi 8 günde oynayacağı 3 lig maçında alacağı puanlarla ateş hattından kurtulmak istiyor.
TFF 3. Lig 3. Grup’ta mücadele veren Malatya Arguvanspor, ligin 11.haftasında deplasmanda Niğde Anadolu Futbol Kulübü ile karşı karşıya gelecek. Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Kampüs Stadı’nda 19 Kasım Cumartesi günü saat 14.00’de başlayacak karşılaşmada Ömer Kocabey, Fatih Pazı ve Alp Osman Karaosmanoğlu hakem üçlüsü görev alacak.
Grubunda 11 maçta 1 galibiyet, 7 beraberlik ve 3 mağlubiyeti bulunan Arguvanspor topladığı 10 puanla 16. sırada bulunurken, bu sezon galibiyet sevinci yaşayamayan Niğde ekibi 3 puanla ligin son sırasında 18. basamakta yer alıyor.
Malatya Arguvanspor, geçen hafta evinde ağırladığı Çankaya Futbol Kulübü maçında yeni teknik patronuyla çıktığı karşılaşmada 2-0 geriden gelerek mücadeleden 2-2 beraberlikle ayrıldı. Ligdeki tek galibiyetini 7 hafta önce deplasmanda Erbaaspor’u yenerek alan mavi beyazlılar, ligin son sırasında bulunan Niğde Anadolu Futbol Kulübü’nü yenerek ateş hattından çıkmayı istiyor. Arguvanspor, bu maçın ardından 23 Kasım Çarşamba günü sahasında Fatsa Belediyespor’u ağırlayacak. Mavi beyazlılar ligin 14. haftasında 27 Kasım Pazar günü deplasmanda 68 Aksaray Belediyespor’a konuk olacak.
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