Arguvanspor Hopa’yı yenmek istiyor!

TFF 3 Lig 3. Grup’ta mücadele veren Malatya Arguvanspor sahasında Artvin Hopaspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını galibiyet parolasıyla sürdürüyor. Ligde son dört maçta hanesine 8 puan yazdıran mavi beyazlılar iç sahada oynamanın avantajını kullanarak Karadeniz ekibini evine eli boş göndermeyi planlıyor.

ÖMER ALİ DELİBAŞ

Malatya Arguvanspor, ligin 15.haftasında 4 Aralık Pazar günü sahasında Artvin Hopaspor ile karşı karşıya gelecek. Yeşiltepe 1 nolu sahada saat 14.00’de başlayacak mücadeleyi Özer Özden, Şükrü Mert ve Yakup Keçeci hakem üçlüsü yönetecek. Pazar günü oynanacak karşılaşma öncesinde Malatya Arguvanspor grubunda 17 puanla 9. sırada bulunurken, Artvin Hopaspor 16 puanla 12. basamakta yer alıyor.

Teknik direktör Okan Kopan’ın gelişiyle iyi bir ivme yakalayan Malatya Arguvanspor oynadığı son dört maçta yenilgi yüzü görmeyerek 8 puan topladı. Bergama Belediyespor’a 5-1 farklı mağlup olduktan sonra Ergün Işık’la yolları ayıran mavi beyazlılar teknik direktörlük görevine Okan Kopan’ı getirdi. Kopan yönetiminde ilk maçında şampiyonluk adayı Çankaya Futbol Kulübü karşısında iki farklı skorla geriye düşen Arguvanspor sahadan 2-2’lik eşitlikle ayrıldı. Sonraki hafta deplasmanda Niğde Futbol Kulübü’nü 3-0 yenen mavi beyazlılar Fatsa Belediyespor’u 3-2 mağlup ederek iç sahadaki ilk galibiyetini aldı. Son olarak geçen hafta deplasmanda grup lideri 68 Aksaray Belediyespor ile karşılaşan Arguvanspor rakibiyle golsüz berabere kalarak hanesine 1 puan yazdırdı. Yakaladığı çıkışı Artvin Hopaspor karşısında da sürdürmek isteyen Malatya ekibinde kart cezalısı bulunmazken sakatlığı bulunan kaleci Ogün Karakaya dışında eksik oyuncu bulunmuyor.

TFF 3. Lig 3. Grup’ta 15. haftanın maç programı şöyle:

3 ARALIK CUMARTESİ

14.00 Efeler 09 Spor Kulübü-Niğde Anadolu (Adnan Mendere Stadı)

4 ARALIK PAZAR

14.00 Siirt İl Özel İdaresispor-Beyoğlu Yeni Çarşıspor (Siirt Atatürk Stadı)

14.00 Akhisarspor-Kepez Belediyespor (Akhisar Stadyumu)

14.00 Osmaniyespor FK-Çankaya FK (7 Ocak Stadı)

14.00 Bursa Yıldırımspor-68 Aksaray Belediyespor (Minareli Çavuş Spor Tesisleri)

14.00 Büyükçekmece Tepecikspor-Muş 1984 Spor (Tepecik Şenol Güneş Stadı)

14.00 Sapanca Gençlikspor-Bergama Belediyespor (Sapanca Atatürk)

14.00 Erbaaspor-Fatsa Belediyespor (Erbaa İlçe)

14.00 M.Arguvanspor-Artvin Hopaspor (Yeşiltepe Spor Kompleksi)