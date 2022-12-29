Arguvanspor hazırlık maçına çıkacak

ÖMER ALİ DELİBAŞ

TFF 3. Lig’de sezonun ilk yarısını 21 puanla 9. sırada tamamlayan Arguvanspor’un 25 Aralık’ta Side’de başlayan kampı yoğun tempoyla sürüyor. Devre arasında yapılacak takviyelerle kadrosunu güçlendirmek isteyen mavi beyazlılarda Fatih Gürden, Mehmet Kaan Gündüz, Mehmet Süha Yiğit ve Kenan Abdullah Çiftcioğlu ile yolların ayrıldığı öğrenildi. Kampta 3 hazırlık maçına çıkacak olan Arguvanspor ilk hazırlık maçını bugün (30 Aralık Cuma) 68 Aksaray Belediyespor ile oynayacak. İkinci hazırlık maçını 2 Ocak’ta Gençlerbirliği ile oynayacak olan Arguvanspor, son provasını 4 Ocak’ta Nevşehir Belediyespor ile yapacak.

Takımdaki son durumu değerlendiren teknik direktör Okan Kopan, kampın verimli geçtiğini ifade ederek, Geldiğimizde 28 mevcut oyuncuyla çalışıyorduk. Ancak kadroda kullanamadığımız, 4 oyuncuyla yollarımızı ayırdık. Bu karar oyuncularımızın kariyer planlamalarında maç oynamaları gerekiyor. İlk yarıda bu şansı bulamadılar. İkinci yarıda bu şansı bulamayacaklarını bizde düşündük. Bunlar normal kararlar. Bunların haricinde 3-4 tane takviye yapmayı da düşünüyoruz. Bununla ilgili çalışmalarımız var. Ancak devre arası transferleri zor. Forvet bölümünde iki tane üç tane gol atmış oyuncu bile 250, 300 bin lira peşinatları talep ediyor. Biz de bu rakamları şuan karşılayabilecek kulüp değiliz. Tabi bir şeyler yapacağız. En iyisini yapmaya çalışıyoruz” diye konuştu.

Fiziksel olarak ligin ilk yarısında eksiklerinin bulunduğunu bu açığın kapanması için kampın bir fırsat olduğunu sözlerine ekleyen Okan Kopan konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Kampımız 25’inde başladı. Fiziksel olarak eksiklerimiz vardı. Bu dokunuşları göreve geldiğimizde tam anlamıyla yapamadık. Kampımız fiziksel çalışmalarla devam ediyor. Çalışmalarımızın yüzde 70’i buna yönelik ancak devre arasında bu açığı yüzde 100 kapatmak kolay değil. Elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Şu anda kısıtlı bir kadromuz var. Aramıza katılacak arkadaşlarla daha ideal bir kadroya ulaşmış olacağız. Çalışmalarımız iyi gidiyor. Başkanlarımıza teşekkür ederim”

“ŞANS VERİP DEĞERLENDİRMEK İSTİYORUZ”

Hazırlık maçlarıyla takımın gücünü artırmayı planladıklarını belirten Kopan, “Hazırlık maçları takımı daha yakından görmeden ziyade biz bunu fiziksel antrenmanın içine dahil ediyoruz. Çünkü oyuncularımızın koşu mesafelerini dayanıklıklarını burada ölçüyoruz. Bu bizim için çok önemli. Daha önemli bir hususta ilk yarıda değerlendiremediğimiz oyuncuları ikinci yarıda değerlendirmek istiyoruz. Bunlara bu hazırlık maçında şans verip değerlendirmek istiyoruz. Lig 12-14 oyuncunun üzerinde döndü. Kullanamadığımız 7-8 tane oyuncumuz vardı. Bu arkadaşlarımız performans artıracaklar. Onları bu yarışın içine dahil edebilirsek bizim için en büyük transfer bu. Biz aslında buna böyle bakıyoruz. Son hazırlık maçımıza ise ideal kadromuzla çıkacağız. Çünkü içerde oynayacağımız çok önemli bir Akhisarspor maçı var” diye konuştu.