Arguvanspor gole hasret!

Tarihinde ilk kez 3. Lig’de mücadele veren Malatya Arguvanspor geride kalan üç haftada oynanan karşılaşmalarda golle tanışamadı. Ligde 3 maçın 2’sini sahasında oynayan ve beklenen çıkışı gösteremeyen mavi beyazlılarda teknik heyetin hamleleri tartışılmaya başlandı.

ÖMER ALİ DELİBAŞ

TFF 3. Lig 3. Grup’ta yer alan Malatya Arguvanspor sahasında Bursa Yıldırımspor ile golsüz şekilde berabere kalarak ligdeki ikinci beraberliğini aldı. Tarihinde ilk kez 3. Lig’de mücadele veren mavi beyazlılar geride kalan 3 haftada 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak topladığı 2 puanla sezona iyi bir başlangıç yapamadı. Teknik direktör Ergün Işık yönetimindeki Malatya ekibi haftayı düşme potasının bir basamak üzerinde 15. sırada tamamladı.

Sezonun açılış haftasında Akhisarspor ile deplasmanında karşı karşıya gelen Malatya Arguvanspor sahadan 0-0 eşitlikle ayrıldı. Ligin ikinci haftasında evinde Muşspor’u konuk eden mavi beyazlılar 10 kişi tamamladığı maçtan 1-0 mağlup ayrıldı. Üst üste iki maçını evinde oynayan Arguvanspor’un Bursa Yıldırımspor ile karşılaştığı müsabakada tribünde bulunan taraftarlar ligde henüz golü bulunmayan Arguvanspor’un teknik direktörü Ergün Işık’a tepki gösterdiler. Karşılaşmanın devre arasında oyuncu değişikliğine gitmeyen ve ilk hamlesini 63. dakikada yapan Ergün Işık’a değişlik yapmadığı için tepki gösteren taraftarlar kulübede bulunan teknik adama tribünden göndermede bulundu.

Ergün ışık, karşılaşmanın 63. dakikasında 27 yaşındaki orta saha oyuncusu Mert Ali Turgut’un yerine 19 yaşındaki Burak Efez Yaz’ı dahil ederken, 73. dakikada Denis Mirkoviç-Abdulvahap Kaya ve Mert Polat Keklik-Serdar Aslan değişikliğine gitti. Ergün Işık, 85. dakikada Ferhat Canlı’yı oyundan aldı yerine Mehmet Süha Yiğit’i dahil etti.

Rakip kalede pozisyona girmekte zorlanan Arguvan ekibinde yedek kulübesinde skoru değiştirebilecek yeterince oyuncu bulunmuyor. Son iki maçta savunma bölgesinde rakibinin alanını daraltan ancak hücum bölgesinde pozisyona girmekte güçlük çeken Arguvanspor’un devre arasına kadar oynayacağı maçlarda gol bulmakta güçlük yaşayacağı konuşuluyor.