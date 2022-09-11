Arguvanspor evinde kayıp!

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ÖMER ALİ DELİBAŞ
TFF 3. Lig 3. Grup’ta 2.hafta programında Arguvanspor sahasında 1984 Muşspor ile karşı karşıya geldi. Yeşiltepe Spor Kompleksi’nde oynanan müsabakayı Serkan Gürbüz, Musa Murat Emre, Ahmet Deveci hakem üçlüsü yönetti. Karşılaşma öncesi gerçekleştirilen törenle Bölgesel Amatör Lig’den 3. Lig’e yükselen Arguvanspor’a kupası verildi. Malatyalı futbol severlerin ilgi gösterdiği karşılaşmayı az sayıda Muşspor taraftarı da tribünden takip etti.
Muşspor maçıyla ilk kez taraftarı önüne çıkan Arguvanspor, kontrollü başladığı karşılaşmanın ilk yarısının sonlarına doğru Fatih Gürden’in kırmızı kart görmesiyle maçı 10 kişi tamamladı. Mavi beyazlılar ikinci yarıda kalesinde gördüğü golle mücadeleden 1-0 mağlup ayrıldı.
MAÇTAN NOTLAR
47.dakikada Arguvanspor’un gelişen atağında Mert’in yerden şutunu kaleci yatarak önledi.
STAT: YEŞİLTEPE
M.ARGUVANSPOR: 41.Davut Paşa, 45.Mehmet Berber, 16.Taha Veysel Kemendi, 44.Enes Filiz, 27.Furkan Yaşa, 21.Fatih Gürden, 4.Denis Meriç (Dk.87 Mert Ali Turgut), 77.Hamza Alper (Dk63 Kubilay Köylü), 10.Haktan Orak (Dk.77 Mehmet Yiğit), 17.Ferhat Canlı, 54.Mert Polat Keklik (Dk.87 Burak Yaz)
YEDEKLER: 22.Muhammed Enes Salik, 25.Kubilay Köylü, 30.Mehmet Süha Yiğit, 20.Mert Ali Turgut, 88.Abdulvahap Kaya, 9.Avni Kürşat Özmen, 8.Burak Efe Yaz
TEKNİK SORUMLU: Ergün Işık
MUŞ 1984 MUŞSPOR: 61.Zeki Ayvaz, 4.Dede Çelik, 5.Süleyman Olgun, 6.Mehmet Aslanboğa, 9.Abdulkadir Kuzey (Dk.90+2 Doğukan Bulut), 17.Ömer Karancı (Dk.46 Tibet Öniz), 19.Yunus Karadağ (Dk.77 Ömer Acı), 22.Furkan Yıldırım (Dk.85 Tolga Tekin), 23.Raif Gündoğdu, 25.Erkam Kömür, 35.Berkant Taşkıran (Dk.46 Efe Çetin)
YEDEKLER: 1.Ertuğrul Bağ, 11.Tibet Öniz, 20.Ömer Faruk Acı, 24.Doğukan Bulut, 48.Bayram Enes An, 51.Tolga Tekin, 79.Efe Mustafa Çetin
TEKNİK SORUMLU: Serdar Sabuncu
GOL: DK.60 Raif Gündoğdu (Muşsspor)
KIRMIZI KART: DK. 45 Fatih Gürden (Arguvanspor)
SARI KARTLAR: Berkant Taşkıran (Muşspor) Kubilay Köylü (Arguvanspor)
Kazanamama kabusu sürüyor!
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