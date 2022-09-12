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Arguvanspor evinde kayıp!

Arguvanspor evinde kayıp!
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Arguvanspor evinde kayıp!

Malatya Arguvanspor, sezonun ilk iç saha maçında sahasında umduğunu bulamadı. Mavi beyazlılar 10 kişi tamamladığı müsabakadan 1-0 yenik şekilde ayrıldı.

ÖMER ALİ DELİBAŞ

TFF 3. Lig 3. Grup’ta 2.hafta programında Arguvanspor sahasında 1984 Muşspor ile karşı karşıya geldi. Yeşiltepe Spor Kompleksi’nde oynanan müsabakayı Serkan Gürbüz, Musa Murat Emre, Ahmet Deveci hakem üçlüsü yönetti. Karşılaşma öncesi gerçekleştirilen törenle Bölgesel Amatör Lig’den 3. Lig’e yükselen Arguvanspor’a kupası verildi. Malatyalı futbol severlerin ilgi gösterdiği karşılaşmayı az sayıda Muşspor taraftarı da tribünden takip etti.

Muşspor maçıyla ilk kez taraftarı önüne çıkan Arguvanspor, kontrollü başladığı karşılaşmanın ilk yarısının sonlarına doğru Fatih Gürden’in kırmızı kart görmesiyle maçı 10 kişi tamamladı. Mavi beyazlılar ikinci yarıda kalesinde gördüğü golle mücadeleden 1-0 mağlup ayrıldı.

MAÇTAN NOTLAR

  1. dakikada Arguvanspor’un gelişen atağında Mert Polat Keklik ceza sahası yayı üzerinden kaleye sert bir şut gönderdi, kaleci topu son anda kornere çeldi.
  2. dakikada Muşspor’da Ömer Karancı orta sahadan kaptığı topu ceza sahası önüne kadar sürükledi, önünü boş bulan Ömer’in kaleye gönderdiği sert şut üst direkte patladı. Kale çizgisi üzerine düşen topu Arguvan defansı uzaklaştırdı.
  3. dakikada Arguvanspor’da Fatih Gürden rakibine yaptığı sert faulle sarı kart gördü. Bu pozisyon sonrası Fatih’in rakibini ittiğini gören maçın dördüncü hakemi, orta hakemi uyardı ve Fatih Gürden ikinci ikinci sarı kartla oyundan atıldı.

47.dakikada Arguvanspor’un gelişen atağında Mert’in yerden şutunu kaleci yatarak önledi.

  1. dakikada Muşspor’da Erkam Ömür kalecinin sağından topu filelerle buluşturdu ancak pozisyon ofsayt gerekçesiyle gol değeri sayılmadı.
  2. dakikada Muşspor’dan Yunus savunmanın arkasına atılan topu önüne aldı ve kaleci Davut’la karşı karşıya kaldı. Yunus ayağının dışıyla kaleye şutunu çekti ancak Davut gole izin vermedi.
  3. dakikada Arguvanspor ceza sahası içine yapılan ortada kaleci Davut elinden topu kaçırdı. İçerde meydana gelen karambolde Muşspor’lu Raif Gündoğdu sol köşeden topu filelerle buluşturdu. 0-1

STAT: YEŞİLTEPE

M.ARGUVANSPOR: 41.Davut Paşa, 45.Mehmet Berber, 16.Taha Veysel Kemendi, 44.Enes Filiz, 27.Furkan Yaşa, 21.Fatih Gürden, 4.Denis Meriç (Dk.87 Mert Ali Turgut), 77.Hamza Alper (Dk63 Kubilay Köylü), 10.Haktan Orak (Dk.77 Mehmet Yiğit), 17.Ferhat Canlı, 54.Mert Polat Keklik (Dk.87 Burak Yaz)

YEDEKLER: 22.Muhammed Enes Salik, 25.Kubilay Köylü, 30.Mehmet Süha Yiğit, 20.Mert Ali Turgut, 88.Abdulvahap Kaya, 9.Avni Kürşat Özmen, 8.Burak Efe Yaz

TEKNİK SORUMLU: Ergün Işık

MUŞ 1984 MUŞSPOR: 61.Zeki Ayvaz, 4.Dede Çelik, 5.Süleyman Olgun, 6.Mehmet Aslanboğa, 9.Abdulkadir Kuzey (Dk.90+2 Doğukan Bulut), 17.Ömer Karancı (Dk.46 Tibet Öniz), 19.Yunus Karadağ (Dk.77 Ömer Acı), 22.Furkan Yıldırım (Dk.85 Tolga Tekin), 23.Raif Gündoğdu, 25.Erkam Kömür, 35.Berkant Taşkıran (Dk.46 Efe Çetin)

YEDEKLER: 1.Ertuğrul Bağ, 11.Tibet Öniz, 20.Ömer Faruk Acı, 24.Doğukan Bulut, 48.Bayram Enes An, 51.Tolga Tekin, 79.Efe Mustafa Çetin

TEKNİK SORUMLU: Serdar Sabuncu

GOL: DK.60 Raif Gündoğdu (Muşsspor)

KIRMIZI KART: DK. 45 Fatih Gürden (Arguvanspor)

SARI KARTLAR: Berkant Taşkıran (Muşspor) Kubilay Köylü (Arguvanspor)

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