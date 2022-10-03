Arguvanspor evinde Efeler’i elinden kaçırdı!

Malatya Arguvanspor evinde konuk ettiği Aydın ekibi Efeler 09 Spor Kulübü karşısında öne geçtiği maçta rakibiyle 1-1 berabere kalarak sahadan 1 puanla ayrıldı.

ÖMER ALİ DELİBAŞ

TFF 3. Lig 3. Grup 5. hafta karşılaşmasında Malatya Arguvanspor sahasında Aydın ekibi Efeler 09 Spor Kulübü ile karşı karşıya geldi. Yeşiltepe Spor Kompleksi’nde oynanan karşılaşmayı Alirıza Altunbakır, Mehmet Gökhan Ceylan ve Ömer Yüzer hakem üçlüsü yönetti. Arguvanspor, karşılaşmanın 40. dakikasında Kubilay Köylü’nün attığı golle soyunma odasına 1-0 önde girdi. İkinci yarıda skoru korumaya yönelik anlayışla maça başlayan Arguvanspor kontrataklarla rakibinin üzerine gitmek isterken 59. dakikada Efeler 09 Spor Kulübü oyuncusu Süleyman Çelik’in golüne engel olamayınca skor 1-1 oldu. Bu golden sonra oyun ağırlıklı olarak Arguvanspor yarı sahasında geçerken kalan bölümde başka gol sesi çıkmayınca müsabaka 1-1 eşitlikle sonuçlandı. Arguvanspor bu skorla puanını 6’ya, Efeler Spor Kulübü ise 4’e çıkardı.

STAT: Yeşiltepe

M.ARGUVANSPOR: 1.Ogün Karakaya, 44.Enes Filiz, 27.Furkan Yaşa, 45.Mehmet Berber, 4.Enis Meriç, 77.Hamza Alper (71.dk Abdulvahap Kaya), 17.Ferhat Canlı, 10.Haktan Orak (75.dk Fırat Güllü), 25.Kubilay Köylü (75.dk Avni Kürşat Özmen), 54.Mert Polat Keklik (86.dk Muhammed Barman), 21.Fatih Gürden (86.dk Mert Ali Turgut)

YEDEKLER: 41.Davut Paşa, 9.Avni Kürşat Özmen, 5.Semih İntepe, 88.Abdulvahap Kaya, 20.Mert Ali Turgut, 70.Fırat Güllü, 11.Muhammed Bilal Barman

TEKNİK SORUMLU: Ergün Işık

EFELER 09 SPOR KULÜBÜ: 20.Göksal Özkara, 4.Recep Daylak, 35.Sabutay Alper Bayülken, 15.Aytaç Deniz (87.dk Uğur Çetinkaya), 9.İshak Kurt, 77.Gökhan Bulut, 6.Fatih Bozok (46.dk Furkan Çarkçı), 5.Serdan Sudun (87.Hakan Can Durdu), 10.Umut Kayai 88. Ömer Turan (70.dk Adnan Gülen), 7. Süleyman Çelik (90.dk Mahmut Kabul)

YEDEKLER: 57.Alper Özdemir, 11.Furkan Çarkçı, 22.Murat Sevimler, 89.Hakan Can Durdu, 61.Mahmut Emin Kabul, 90.Uğur Çetinkaya, 17.Adnan Gülen

TEKNİK SORUMLU: Veyis Kanber

GOLLER: 40.dk Kubilay Köylü (M.Arguvanspor), 59.dk Süleyman Çelik (Efeler 09 Spor Kulübü)

SARI KARTLAR: Haktan Orak, Enes Filiz, Mehmet Berber (M.Arguvanspor), İshak Kurt, Umut Kaya (Efeler 09 Spor Kulübü)