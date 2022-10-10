Arguvanspor deplasmandan 1 puan çıkardı

Malatya Arguvanspor yenilmezlik serisini sürdürmek için gittiği Osmaniyespor deplasmanından 1 puanla ayrıldı. Mavi beyazlılar deplasmanda Osmaniyespor ile golsüz berabere kalarak yenilmezlik serisini 4 maça çıkardı.

ÖMER ALİ DELİBAŞ

TFF 3. Lig 3. Grup’ta 6.hafta mücadelesinde Malatya Arguvanspor deplasmanda Osmaniyespor ile karşı karşıya geldi. Osmaniye 7 Ocak Stadı’nda oynanan karşılaşmayı Taner Tuncer, Emir Kılıçarslan ve Sinan Günaydın hakem üçlüsü yönetti. İlk yarısında gol sesinin çıkmadığı karşılaşmanın ikinci yarısında takımlar buldukları pozisyonları da değerlendiremeyince müsabaka başladığı gibi 0-0 eşitlikle tamamlandı. Bu sonuçla Arguvanspor puanını 7’ye, Osmaniyespor ise 9’a yükseltti.

STAT: 7 OCAK

OSMANİYESPOR: 1.Furkan Keleş, 2.Halil Karataş, 29.Abdurrahman Ayhanoğlu, 34.Kadir Mert Örentepe, 3.Ekrem Çalışanlar, 6.Mert Sarı, 8.İsmail Baran Karakoç, 61.Kaan Güdü, 27.Hüseyin Fıstıkcı (68.dk Onur Civelek), 9.Miraç Furkan Türközü (82.dk Ali Mevran Ablak), 53.Feyyaz Aydil

YEDEKLER: 23.Mehmet Mert İslah, 22.Halilcan Doğan, 77.Mehmet Tolunay Gül, 4.Emirhan Subaş, 11.Ali Mevran Ablak, 10.Onur Civelek, 58.Abduraahman Çağlar

TEKNİK SORUMLU: Mehmet Hakkı Hocaoğlu

M.ARGUVANSPOR: 1.Ogün Karakaya, 27.Furkan Yaşa, 77.Hamza Alper, 45.Mehmet Berber, 44.Enes Filiz, 4.Denis Meriç (87.dk Semih İntepe), 17.Ferhat Canlı, 21.Fatih Gürden (80.dk Mert Ali Turgut), 54.Mert Polat Keklik (69.dk Fırat Güllü), 10.Haktan Orak (69.dk Abdulvahap Kaya), 25.Kubilay Köylü (87.dk Avni Kürşat Özmen)

YEDEKLER: 22.Muhammed Enes Salik, 9.Avni Kürşat Özmen, 5.Semih İntepe, 70.Fırat Güllü, 20.Mert Ali Turgut, 88.Abdulvahap Kaya, 80.Mehmet Batuhan Telsiz

TEKNİK SORUMLU: Ergün Işık

SARI KARTLAR: Kadir Mert Örentepe, Mete Sarı (Osmaniyespor), Ferhat Canlı, Denis Mirkovic, Hamza Alper, Enes Filiz (M.Arguvanspor)