Arguvanspor çöküşe geçti!

Tarihinde ilk kez yer aldığı 3. ligde kötü yönetim ve çok başlılığın yarattığı sorunlar yüzünden istenen başarıyı yakalayamayan Malatya Arguvanspor teknik direktörsüz çıktığı deplasmanda Bergama Belediyespor’a 5-1 mağlup oldu.

ÖMER ALİ DELİBAŞ

Malatya Arguvanspor, TFF 3. Lig 3. Grup 10.hafta mücadelesinde deplasmanda Bergama Belediyespor ile karşı karşıya geldi. İzmir Bergama 14 Eylül Stadı’nda oynanan müsabakayı Neslihan Muratdağı, Deybet Gök ve Hidayet Zeybek hakem üçlüsü yönetti.

Malatya Arguvanspor’da futbolcular, teknik direktör Ergün Işık’ın görevine son verilmesinin ardından Bergama Belediyespor karşısına teknik sorumlu Ali Turgut ve sportif direktör Oğuzhan Akar yönetiminde çıktılar. Karşılaşmanın ilk yarısına istediği gibi başlayamayan mavi beyazlılar, 20, 23 ve 45. dakikalarda kalesinde gördüğü gollerle devre arasına 3-0 geride girdi. İkinci yarıya farkı azaltmak için çıkan Arguvanspor’un çabasına engel olan Bergama Belediyespor farkı 63 ve 81. dakikalarda bulduğu gollerle farkı 5’e çıkardı. Arguvan ekibinde sonradan oyuna giren Burak Efe Yaz müsabakanın 87. dakikasında attığı golle maçın skorunu tayin etti ve karşılaşma Bergama Belediyespor’un 5-1 üstünlüğüyle tamamlandı.

STAT: Bergama 14 Eylül

BERGAMA BELEDİYESPOR: 33.Amir Güren, 61.Murat Türkkan, 62.Volkan Geyik (76.dk Kağan Topçu), 77.Yunus Teke, 17.İbrahim Şirin, 20.Ahmet Aslan (dk.77 Ahmet Karaman), 6.Mehmet Soyarslan (76.dk Bekir Can Sönmez), 24.Emre Özer, 11.Efe Taylan Altunkara (68.dk Yiğit Gökoğlan), 10.Atalay Yıldırım, 99.İsmail Kulet (68.dk Uğur Uğur)

YEDEKLER: 13.Serhat Ayriç, 4.Kağan Topçu, 14.Bekir Can Sönmez, 30.Yiğit Kerem, 8.Ahmet Karaman, 7.Yiğit İsmail Gökoğlan, 9.Uğur Uğur

TEKNİK SORUMLU: Fatih Çardak

ARGUVANSPOR: 1.Ogün Karakaya, 39.Ömerhan Şahin (46.dk Hamza Alper), 27.Furkan Yaşa, 44.Enes Filiz (14.dk Semih İntepe), 45.Mehmet Berber, 21.Fatih Gürden, 88.Abdulvahap Kaya (68.dk Burak Efe Yaz), 10.Haktan Orak (Denis Mirkovic), 25.Kubilay Köylü, 70.Fırat Güllü, 9.Avni Kürşat Özmen (46.dk Mert Polat Keklik)

YEDEKLER: 22.Muhammed Enes Salik, 4.Denis Meriç, 5.Semih İntepe, 8.Burak Efe Yaz, 54.Mert Polat Keklik, 80.Mehmet Batuhan Telsiz, 77.Hamza Alper

TEKNİK SORUMLU:

GOLLER: 20.dk Murat Türkkan, 23.dk (pen) Emre Özer, 45.dk İsmail Kulet, 63.dk Atalay Yıldırım, 81.dkYiğit Gökoğlan (Bergama Belediyespor), 87.dk Burak Efe Yaz (Malatya Arguvanspor)

SARI KARTLAR: Enes Filiz, Mehmet Berber (M.Arguvanspor) Volkan Geyik (Bergama Belediyespor)