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Arguvanspor cephesi hakemlerden şikayetçi

Arguvanspor cephesi hakemlerden şikayetçi
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Arguvanspor cephesi hakemlerden şikayetçi

Malatya Arguvanspor teknik direktörü Ergün Işık, Osmaniyespor karşısında aldıkları beraberlikle yenilmezlik serisini 4 maça çıkaran futbolcularını kutlayarak, “Pozisyonların sürekliliği ve sonuçlanmamasında bizim kadar hakemin aleyhimize verdiği kararlar da etkili oldu” dedi.

ÖMER ALİ DELİBAŞ

TFF 3. Lig 3. Grup’ta mücadele veren Malatya Arguvanspor 6.haftada deplasmanda Osmaniyespor ile 0-0 berabere kalarak üst üste ikinci beraberliğini aldı. Geride kalan haftalarda 1 galibiyet, beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrılan mavi beyazlılar sıralamada 7 puanla 11. basamakta bulunuyor.

Ligin ilk haftasında Akhisarspor ile 0-0 berabere kalan Malatya ekibi tek mağlubiyetini 2.haftada Muşspor’a karşı 1-0’lık skorla aldı. Mavi beyazlılar, 3.haftada Bursa Yıldırımspor’la 0-0 berabere kalırken 4.haftada deplasmanda Erbaaspor’u 2-1 yenerek ilk galibiyetini aldı. 5.haftada sahasında Efeler 09 Spor’u konuk eden Arguvanspor öne geçtiği karşılaşmada rakibiyle 1-1 berabere kaldı. Malatya temsilcisi ligin 7.haftasında ise 15 Eylül Cumartesi günü evinde Sapanca Gençlikspor’u ağırlayacak.

Osmaniyespor ile oynanan maçın ardından karşılaşmada alınan skoru değerlendiren Malatya Arguvanspor Teknik Direktörü Ergün Işık, “Sahada ne istediğini bilen oyunun büyük bölümünü üstün oynayan skoru korumasını bilen her bölümde sabırlı oynayan oyuncularımı kutluyorum. İki farklı yarıda iki farklı oyunu oynayabildik. İlk yarı topa sahip olma ve pozisyon üretme üstünlüğü yakalarken ikinci yarı rakibimizin daha fazla risk alıp üzerimize geleceğini öngördük ve sabırlı oyunla rakibin aldığı riskleri kendi lehimize çevirerek bir oyun oynayarak bir oyun ürettik. Pozisyonların sürekliliği ve sonuçlanmamasında bizim kadar hakemin aleyhimize verdiği kararlar da etkili oldu. Deplasmanda kazandığımız bir puan ve mücadelelerinden dolayı futbolcu kardeşlerimi kutluyorum. Rakibimize bundan sonraki maçlarda başarılar dilerim” ifadelerini kullandı.

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