Arguvanspor Bursa’da pes etmedi!

Malatya Arguvanspor deplasmanda Bursa Yıldırımspor ile 3-3 berabere kaldı. Mavi beyazlılara 1 puanı getiren golü Furkan Yiğit (2) ve Emir Özbay kaydetti.

ÖMER ALİ DELİBAŞ

TFF 3. Lig 3. Grup 20. hafta karşılaşmasında Malatya Arguvanspor deplasmanda Bursa Yıldırımspor ile karşı karşıya geldi. Minareli Çavuş Spor Tesisleri’nde oynanan karşılaşmayı Sabit Selvi, Yunus Yıldız ve Atakan Tutan hakem üçlüsü yönetti. Bursa Yıldırımspor mücadeleye Özal Keklik, Deniz Yılmaz, Ahmet Çelik, Fatih Özçelik, Serhat Mermer, Osman Demir, Hüseyin Furkan Uslu, Emin Altunay, Emirhan Kayalar, Doğanay Kılıç ve Hakan Kuş on

biriyle çıktı. Malatya Arguvanspor ise Davut Paşa, Semih İntepe, Ömer Faruk Acı, Enes Filiz, Deniz Meriç, Haktan Orak, Ferhat Canlı, Furkan Yiğit, Abdulvahap Kaya, Kubilay Köylü ve Emir Özbay on biriyle başladı. Arguvanspor’un kontrollü başladığı karşılaşmanın ilk dakikalarında pozisyon bularak etkili olan taraf ev sahibi Bursa Yıldırımspor oldu. Yeşil beyazlılar, mücadelenin 13. dakikasında Doğanay Kılıç’ın golüyle 1-0 öne geçti. Golden sonra eşitliği yakalamak isteyen Arguvanspor’da teknik heyetten oyuna müdahale gecikmedi. Karşılaşmanın 18.dakikasında Semih İntepe’nin yerine Vural Akkurt girerken mavi beyazlılar rakibinin üzerine gitmeye başladı. Malatya ekibi 36.dakikada Emir Özbay’ın golüyle eşitliği yakalarken, ilk yarı 1-1’lik eşitlikle tamamlandı. Arguvanspor, ikinci yarının başında Furkan Yiğit’in 48. dakikada attığı golle 2-1 öne geçerken, Bursa takımı 55’te Hakan Kuş’la 2-2 eşitliği yakaladı. Bursa Yıldırım 59’da Fatih Özçelik’in golüyle öne geçerken, Arguvanspor’da Furkan Yiğit 73. dakikada kendisinin ikinci takımının üçüncü golünü kaydederek maçın skorunu da tayin etti. Gol düellosuna dönen mücadele 3-3 eşitlikle tamamlandı.