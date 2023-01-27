Arguvanspor, Bursa yolcusu

Malatya Arguvanspor Teknik Direktörü Okan Kopan, bu hafta üst üste ikinci deplasman maçına çıkacaklarını ifade ederek zorlu Bursa Yıldırımspor maçından 3 puanla ayrılmayı hedeflediklerini söyledi.

ÖMER ALİ DELİBAŞ

TFF 3. Lig 3. Grup’ta yer alan Malatya Arguvanspor, 20. hafta karşılaşmasında 29 Ocak Pazar günü saat 14.00’de deplasmanda Bursa Yıldırımspor ile karşı karşıya gelecek. Minareli Çavuş Spor Tesisleri’nde oynanacak karşılaşmayı Sabit Selvi, Yunus Yıldız ve Atakan Tutan hakem üçlüsü yönetecek. Geçen hafta golsüz eşitlikle tamamlanan Muşspor maçında gördüğü kırmızı kartla cezalı duruma düşen Furkan Yaşa, Bursa Yıldırımspor maçında forma giyemeyecek.

Bursa Yıldırımspor maçı hazırlıklarına Arguvan’da devam eden mavi beyazlılar play off potasına girebilmek için Pazar günü oynanacak karşılaşmada galibiyet hesapları yapıyor. Arguvan ekibinin teknik direktörü Okan Kopan antrenman sonrası yaptığı açıklamada, “Geçen hafta Muş deplasmanı bu hafta Bursa deplasmanı üst üste ikinci kez zorlu bir müsabakaya çıkacağız. Rakibimizde ligde çıkış arıyor. Avantajları evlerinde oynamak. Fikstürü kendi avantajımıza çevirmek istiyorsak bu maçı kazanmak zorundayız. Oyuncularım Muşspor karşısında inanılmaz taktiksel disipline bağlı kaldılar. Bunun neticesinde pozisyonlar bulduk. Ancak bunları kazanmak istiyorsak, sezonu yukarılarda bitirmek istiyorsak bulduğumuz şansları değerlendirmek zorundayız” şeklinde konuştu.

“TEDBİRLERİMİZİ ALDIK”

Bursa takımının çok genç bir kadroya sahip olduğunu belirten Kopan, “Çıkış arayan bir ekip. Her takım evinde güçlüdür. Gönül isterdi ki bu maçı bizde evimizde oynayalım. Oyuncularım içerisi dışarısı ayırımı yapmadan ellerinden geleni yapıyorlar. Bu hafta cezalı bir oyuncumuz var. Furkan geçen hafta gördüğü kırmızı kartla oynayamayacak. Onun yerine tedbirlerimizi aldık. Bütün elimizdeki oyunculara değer veriyoruz. Herkese ihtiyacımız olduğunu söylüyoruz. Takımdaşlık zaten buradan geliyor. İnşallah çocuklarımın kalbine göre verecek Allah” ifadelerini kullandı.

“GÜZEL BİR SONUÇLA ARGUVAN’A DÖNMEYİ ARZULUYORUZ”

Golsüz biten Muşsspor maçında topun kale çizgisini geçmesine rağmen hakem tarafından verilmeyen bir gol pozisyonu hakkında da değerlendirme yapan Kopan, “Buna rağmen önceki açıklamamda hakem triosu ile ilgili güzel şeyler düşünüyoruz. O golde yan hakem bir hata yaptı. Muhtemelen görmedi. Daha sonrasında maçın genelinde son 20 dakika 10 kişi oynadık. Buna rağmen normalde seyirci karşısında takdir haklarını ev sahibi takım lehine kullanan hakem üçlüsü rakip karşısında bizi ezdirmedi. Hakkaniyetle yöneten hakem triosu vardı. Bizim hedeflerimiz var. Geçen hafta 3 puan kazanamadık bu hafta kazanmamız gerekiyor. Güzel bir sonuçla Arguvan’a dönmeyi arzuluyoruz” diye konuştu.