Arguvanspor beraberliğe alıştı

Malatya Arguvanspor sahasında konuk ettiği Sapanca Gençlikspor karşısında ligdeki üst üste üçüncü beraberliğini aldı. Mavi beyazlı ekibin önceki haftalara kıyasla daha organize atak geliştirdiği gözlenirken, ilk yarıda penaltı golüyle geriye düşen temsilcimiz Sakarya karşısında sahadan 1-1’lik eşitlikle ayrıldı.

ÖMER ALİ DELİBAŞ

TFF 3.Lig 3.Grup’ta 7. hafta maçında Malatya Arguvanspor sahasında Sapanca Gençlikspor’u konuk etti. Yeşiltepe Stadı’nda oynanan karşılaşmayı Erdem Temel, Fatih Söyler ve Birkan Çanakçıoğlu hakem üçlüsü yönetti. Mücadele oldukça hızlı başladı. Her iki takımda gol fırsatları yakalarken, Sapanca Gençlikspor mücadelenin 38. dakikasında Umut Pusat’ın penaltıdan kaydettiği golle 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla tamamlandı. Malatya Arguvanspor, oyuna sonradan dahil olan Abdulvahap Kaya’nın 59.dakikada kaydettiği golle skoru 1-1’e getirdi. Mücadelenin kalan dakikalarında başka gol olmadı ve takımlar sahadan 1’er puanla ayrıldı. Bu skorla Arguvanspor puanını 8’e yükselterek haftayı 11. sırada tamamlarken, Sapanca Gençlikspor 7 puanla 12. sırada yer aldı.

STAT: Yeşiltepe Spor Kompleksi

HAKEMLER: Erdem Temel, Fatih Söyler, Birkan Çanakcıoğlu, 4.hakem Berk Sipahi

MALATYA ARGUVANSPOR: 1.Ogün Karakaya, 27.Furkan Yaşa, 44.Enes Filiz, 45.Mehmet Berber, 77.Hamza Alper, 4.Denis Meriç, 10.Haktan Orak (Dk.90 Semih İntepe), 17.Ferhat Canlı (Dk.81 Mert Ali Turgut), 21.Fatih Gürden (Dk.55 Abdulvahap Kaya), 25.Kubilay Köylü (Dk.82 Avni Kürşat Özmen), 54.Mert Polat Keklik (Dk.46 Fırat Güllü)

YEDEKLER: 22.Muhammed Enes Salik, 5.Semih İntepe, 9.Avni Kürşat Özmen, 88.Abdulvahap Kaya, 70.Fırat Güllü, 20.Mert Ali Turgut, 39.Ömerhan Şahin

TEKNİK SORUMLU: Ergün Işık

SAPANCA GENÇLİKSPOR: 35.Amaç Ulaş Bayram, 26.Semih Ceylan, 15.Mehmet Uslu, 29.Burak Koçer, 24.Hüseyin Cankut Atasoy, 25.Murat Erdemir, 5.Hüseyin Teker (Dk.64 Muhammed Egemen Pehlivan), 28.Tolga Arslan (Dk.46 Muhammed Emin Ergin), 23.Bozan Uymaz (Dk.80 Eren Koşkun), 10.Umut Pusat (Dk.90 Ali Helvacı), 90.Baha Kısacık (Dk.63 İsa Güler)

YEDEKLER: 1.Oğuzhan Dertli, 21.Muhammed Egemen Pehlivan, 20.Ali Helvacı, 93.Berat Çetinkaya, 77.Muhammed Emin Ergin, 17.İsa Güler, 3.Eren Koşkun

TEKNİK SORUMLU: Armağan Turhan

GOLLER: Dk.38 (penaltıdan) Umut Pusat (Sapanca Gençlikspor), Dk. 59 Abdulvahap Kaya (Malatya Arguvanspor)

SARI KARTLAR: Tolga Arslan, Umut Pusat, Hüseyin Teker, Muhammed Egemen Pehlivan (Sapanca Gençlikspor), Hamza Alper, Avni Kürşat Özmen, Mert Ali Turgut (Malatya Arguvanspor)