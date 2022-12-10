Arguvanspor, Antalya’da sahne alıyor

Malatya Arguvanspor, TFF 3. Lig 3. Grup’ta 16.hafta programında bugün deplasmanda Kepez Belediyespor ile karşı karşıya gelecek. Kepez İlçe Stadı’nda oynanacak karşılaşmada Ahmet Resuloğlu, Şaban Karaderili ve Gökhan Yüksel hakem üçlüsü görev yapacak. Geçen hafta sahasında Artvin Hopaspor ile 1-1 berabere kalarak yenilmezlik serisini 5 maça çıkaran Arguvanspor, Kepez Belediyespor karşısında alacağı puan ya da puanlarla seriyi sürdürmeyi amaçlıyor.

Bu karşılaşma öncesinde Arguvanspor 18 puanla 8. sırada yer alırken, Kepez Belediyespor 29 puanla 3. sırada yer alıyor. Arguvanspor ligde oynadığı son beş maçta 9 puan toplarken, Kepez Belediyespor son beş maçta 10 puan topladı. Arguvanspor beş haftadır kaybetmezken, Kepez Belediyespor son üç maçını kazandı.

10 ARALIK CUMARTESİ

Bergama Belediyespor-Beyoğlu Yeni Çarşıspor (Bergama 14 Eylül Stadı)

Kepez Belediyespor-Arguvanspor (Kepez Hasan Doğan Stadı)

11 ARALIK PAZAR

Çankaya Futbol Kulübü-Sapanca Gençlikspor (Osmanlı Stadı)

Artvin Hopaspor-Bursa Yıldırımspor (Hopa Stadı)

Niğde Anadol FK-Osmaniyespor (Niğde Ömer Halisdemir Stadı)

Muşspor-Siirt İl Özel İdaresispor (Muş Şehir Stadı)

Büyükçekmece Tepecik-Akhisarspor (Tepecik Şenol Güneş Stadı)

68 Aksaray Belediyespor-Erbaaspor (Dağılgan Stadı)

Fatsa Belediyespor-Efeler 09 Spor (Fatsa İlçe Stadı)